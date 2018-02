Am Basket stoungen e Freideg zwou Partien um Programm, eng am Playoff vun den Hären an eng am Playdown vun den Dammen.

Bei den Häre ka sech den T71 Diddeleng géint d'Sparta behaapten an och bei den Damme gëtt et eng Néierlag fir Bartreng. Hei wënnt nämlech d'Residence mat 83 op 62 géint d'Sparta.

Hären

Sparta Bartreng -74:91D'Gäscht vun Diddeleng si besser an d'Partie komm, ma konnte sech net esou richteg ofsetzen. Am éischte Véierel konnte si 4 Punkte méi markéieren, ewéi d'Lokalequipe vu Bartreng, dat well déi Bartrenger dacks déi falsch Decisioune getraff hunn. Am zweete Véierel hu béid Equippen dunn defensiv relativ gutt gespillt, wat awer och dozou gefouert huet, dass offensiv net vill geschitt ass. Mat 6 Punkten Avance ass den T71 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel konnt den T71 de Virsprong ufanks ee gutt Stéck ausbauen, ma um Enn vum Véierel konnt d'Sparta sech e bëssen zeréckkämpfen, esou ass den T71 mat engem Virsprong vun 11 Punkten an dat leschte Véierel gaangen. Och am leschte véierel war d'Sparta net staark genuch, fir dem T71 geféierlech ze ginn an esou ass et um Enn eng dach kloer Victoire fir den T71. Si wanne mat 91 op 74.

Dammen

Sparta Bartreng -62:83Bei den Damme war et e Freideg eng Partie vum Playdown. Hei krut d'Sparta Bartreng Besuch vun den Damme vu Walfer. Um Enn hunn d'Gäscht vu Walfer dës Partie kloer fir sech entscheet, dat well d'Damme vu Bartreng déi ganz Partie laang nëmmen hannendru gelaf ass. An der éischter Hallschent konnt d'Sparta de Réckstand nach eestelleg halen, ma no der Paus am drëtte Véierel konnt d'Residence de Virsprong op 18 Punkten ausbauen an domat fir d'Virentscheedung suergen. Um Enn wannen d'Gäscht hei kloer mat 83 op 62.