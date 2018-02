© afp

Den Tabelleleschte Köln krut et e Freideg den Owend mat Borussia Dortmund ze dinn. Fir verschidde Leit ganz iwwerraschend stoung den neie Stiermer, de Michy Batshuayi vun Ufank un um Terrain.Béid Equippen hu sech an der Ufanksphas vun der Partie schwéier gedoen. D'Gäscht sinn awer lues a lues ëmmer besser an d'Partie komm a si hunn deen neie Mann an der Spëtzt ëmmer nees gesicht. Allerdéngs sollt an der éischter hallwer Stonn net vill geschéien.An der 35. Minutt war et dunn awer esou wäit. Den Toljan gouf iwwert déi lénks Säit geschéckt an huet de Ball an d'Mëtt an de Réck vun der Defense gespillt an do stoung de Batshuayi genau richteg. De Belsch huet direkt geschoss, dat géint d'Lafrichtung vum Kölner Keeper an esou stoung et 1:0 fir de BVB.An der 44. Minutt war et dunn nees dat nämmlecht Bild, de BVB gëtt de Ball eraus op den Toljan, dee spillt de Ball an d'Mëtt an de Batshuayi bréngt de Ball am Goal ënner. No der Kontroll vum Video-Schiidsriichter gouf de Goal allerdéngs annuléiert, esou dass de BVB mat enger 1:0 Féierung an d'Paus gaangen ass.Nom Säitewiessel dunn nees eng gutt Geleeënheet fir de BVB. Si sinn ee Konter gelaf, dat iwwer de Kagawa, deen huet de Schürrle lancéiert an deen huet de Ball an d'Déift op de Batshuayi ginn, deen de Ball awer net laanscht de Keeper krut.No ronn enger Stonn dunn awer ee Réckschlag. De Pulisic huet an der Hallschent vu Köln komplett onnéideg de Ball verluer an dunn ass et séier gaangen. Köln konnt aus ronn 20 Meter op de Goal schéissen, de Bürki konnt de Ball net festhalen an esou huet den Zoller profitéiert, fir den Ausgläich ze markéieren.Ma nëmmen zwou Minutte méi spéit huet de Pulisic säi Feeler nees gutt gemaach. De jonken Amerikaner huet de Batshuayi am Kölner Strofraum lancéiert an de Belsch huet säin zweete perséinlech Goal am Dress vun de Schwaarz-Giele markéiert.Ma dës Kéier huet och Köln séier reagéiert. Den Hector huet ee Corner héich an d'Mëtt bruecht an de Mere ass do am héchste gesprongen an huet de Ball an de laangen Eck gekäppt.An der 84. Minutt huet Dortmund dunn awer nach eng Kéier zougeschloen. Op een Neits ass de BVB eng Konterattack gelaf. De Batshuayi huet de Ball op de Schürrle gespillt an deen ass ganz cool bliwwen an huet de Ball mat engem flotte Schoss vu riets an de laangen Eck geschoss.Bei dësem Stand sollt et dunn och bis zum Schluss bleiwen an esou wënnt de BVB dës Partie an huet mam Michy Batshuayi wuel ee gudden Ersatz fir den Aubameyang fonnt.