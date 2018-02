De Premier Bal am Livestream: Samschdeg, 3. Februar

Zanter 65 Joer scho gëtt de Bal vun der Danzschoul Mireille Roulling, ancienne Annette Kohner organiséiert an et ass dee Moment, wou d'Debutantskoppelen am Standard/Latäin hiren éischten Optrëtt hunn.



Donieft weisen déi verschidde Gruppen aus der Danzschoul hiert Kënnen an hir Passioun.



En Highlight ass an de leschten Joren ëmmer den Optrëtt vun der "Formation de l'école de Danse". Fir d'Evenement ofzeschléissen sinn och ëmmer nees Profien invitéiert, déi mat hirer Show d'Spectateure begeeschteren. Dëst Joer ass déi däitsch Dänzerin Sarah Latton, bekannt aus der Emissioun "Let's Dance", mat hirem Danzpartner Klaus Lustig invitéiert.

Den Erléis vum Premier Bal ass och dëst Joer nees fir e gudden Zweck.

RTL iwwerdréit de Premier Bal am Livestream.