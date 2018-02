© pressphoto archiv

Nodeems den Ugo Nastasi iwwerraschend an no enger gudder Leeschtung géint de Nicolae Frunza, Nummer 596 vun der Welt, mat 7:6, 1:6, 6:3 gewanne konnt, huet de Christophe Tholl mat 3:6 an 2:6 géint de Marius Copil verluer. Soumat steet et elo 1:1 am Duell mat Rumänien.Um Sonndeg stinn dann nach en Dubbel an zwou Eenzelpartien um Programm.