Mönchengladbach - Leipzig 0:1

An der éischter Halschent sinn d'Leit net op hir Käschte komm an et war e Match ouni grouss Héichpunkten. Béid Equippen wollten an éischter Phase keng Feeler maachen an esou huet sech keng Equipe getraut eppes ze riskéieren.No der Paus gouf et dann awer méi Goalchancen vun deenen der puer och hätte missen a Goaler ëmgewandelt ginn. Wei an der 51. Minutt: No engem Konter huet den Hazard vu lénks an de Strofraum op den Herrmann gepasst, deen awer ganz eleng um Gulacsi hänke bliwwen ass an den Noschoss vum Stindl konnt den Orban nach klären. An der 79. Minutt huet de Sippel e Fräistouss vum Sabitzer aus dem Wénkel gefëscht. An der 89. Minutt konnt dann awer den agewiesselten Lookman a sengem éischte Match den 1:0 markéieren. Dësen an de Strofraum gelaf, gouf net ugegraff an huet dreschen an de lénksen Eck geschoss.

Mainz 05 - Bayern München 0:2

Am éischten Duerchgang huet Mainz gutt dogéint gehalen mee de Bayern sinn zwou Aktiounen duergaangen fir no der éischter Halschent mat 2:0 a Féierung ze sinn. An der 33. Minutt, koum e Korner an d'Mëtt, e Mainzer Spiller huet de Ball just an d'Mëtt ofgewiert an de Ribéry konnt de Ball volley aus 16 Meter an de rietsen Eck schéissen. 11 Minutte méi spéit konnt de James Rodriguez op 2:0 erhéijen. Den Tolisso huet eng schéi Pass op de Rodriguez gespillt, deen huet de Ball mat der Broscht ugeholl a volley an de Goal geschoss.Och an der zweeter Halschent huet Mainz alles probéiert vir villäicht dach nach déi grouss Iwwerraschung ze realiséieren. Mee och wann se sech puer Chancen erspille konnten, sollt e Goal hinnen awer net méi geléngen a verléieren schlussendlech mat 0:2.

Freiburg - Leverkusen 0:0

Tëscht Freiburg a Leverkusen gouf et no den éischte 45 Minutte keng Goaler ze gesinn an et ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. Béid Equippen hu sech schwéier gedoen Chancen ze erspillen an esou ass et och net zu ville Goalchance komm.Och an der zweeter Halschent hu sech béid Equippen weiderhin schwéier gedoen Chancen ze erspillen an esou ass den 0:0 e gerecht Resultat.

Hertha BSC Berlin - Hoffenheim 1:1

An engem zéie Match war Hoffenheim duerch en Eelefmeter an der Paus mat 1:0 a Féierung. De Stark huet de Schulz net gesi kommen, an huet en dunn am Strofraum gefoult wéi den Hoffenheimer de Ball gewanne konnt. Dësen konnt de Kramaric ganz souverän am Goal ënner bréngen. Dës Féierung ass och net onverdéngt well d'Hertha huet doheem einfach ze wéineg ugebueden.No der Paus ass et weider bei engem zéie Match bliwwen mee an der 58. Minutt konnt de Kalou den 1:1 markéieren. De Lazaro hat op der rietser Säit vill Plaz, huet an d'Mëtt geflankt an de Kalou hat keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen.

Schalke - Bremen 1:2

Tëscht Schalke a Bremen kruten d'Leit net grad en attraktive Match ze gesinn. Et gouf nämlech just ee Match an dëser Saison an deem an der éischter Halschent manner op de Goal geschoss gouf. Mee mam 1:0 konnt Schalke de Plang vu Bremen awer duerchernee geheien. An der 24. Minutt wousst net wat mam Ball maachen an huet aus 20 Meter einfach mol ofgezunn. De Pavlenka léisst de Ball awer einfach vu senger Hand aus an de Goal sprangen.No der Paus konnt Bremen de Match géint Schalke nach dréinen a kritt wichteg 3 Punkten. An der 78. Minutt krut de Nastasic déi giel-rout Kaart an nëmmen 1 Minutt méi spéit schéisst de Kruse den 1:1. An der 93. Minutt konnt de Junuzovic da souguer den 2:1 fir Bremen schéissen.

Wolfsburg - Stuttgart 1:1

Ënnert dem néien Trainer Tayfun Korkut louch Stuttgart an der Paus mat 0:1 am Réckstand. Bis zum 0:1 huet Stuttgart zwar gutt matgehalen mee dunn huet Wolfsburg den Tempo erhéijt an hunn am ganzen 11 mol op de Goal geschoss. An der 24. Minutt huet de Malli dem Beck de Ball ofgeholl, eng Pass op den Origi gespillt an deen huet de Ball aus 20 Meter an den Eck geschoss.An der zweeter Halschent konnt sech Stuttgart da steigeren an huet eng vill besser Leeschtung gewisen. Esou konnt de Mario Gomez, deen am Wanter vu Wolfsburg op Stuttgart gewiesselt ass, an der 60. Minutt den 1:1 geschoss. E Corner vum Thommy kënnt bei den Aogo, dee schéisst direkt, de Gomez huet de Fouss dohi gehalen an de Ball ass am Filet gelant.