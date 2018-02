Am Basket gouf bei den Hären wéi bei den Dammen um Samschdeg an de Play Offs wéi och an der Relegatioun gespillt.

© Shari Schenten

Hären

Am Play-Off bei den Häre verléiert de Basket Esch doheem an engem enke Match mat 71:77 géint Ettelbréck. Am Topmatch gëtt Steesel vun de Musel Pikes demontéiert a verléieren mat 87:103. Den drëtte Véierel konnten d'Musel Pikes mat 38:20 fir sech entscheeden an d'Victoire kloer gemaach. E ganz staarke Jean Kox mat 28 Punkten an Tyrell Bellot-Green mat 26 Punkten a 9 Rebounds hun hir Equipe zu dësem Erfolleg gefouert.Am Play-Down gewënnt den Telstar Hesper mat 78:70 géint de BC Mess. Hei erausstieche konnt de Pierce Cumpstone mat 32 Punkten an 7 Rebounds. Ganz däitlech ass et dann awer tëscht Hiefenech an dem Racing zougaangen. Hei kënne sech d'Gäscht vum Racing mat 73:58 behaapten.

Dammen

Am Play-Off bei den Damme gewënnt d'Amicale vu Steesel mat 74:60 bei de Musel-Pikes. Iwwert de ganze Match gesinn hat d'Amicale dëse Match ëmmer am Grëff a konnt am leschte Véierel mat engem Score vun 20:11 de Match dann endgülteg entscheeden.Am zweete Match konnt sech Diddeleng an engem enke Match mat 64:58 géint Contern behaapten. An hei war et den zweete Saz dee fir Diddeleng mat 18:11 virentscheedend war.Am spannendste Match konnt sech de Gréngewald no Verlängerung mat 75:74 géint d'Etzella duerchsetzen. Eng excellent Performance huet d'Cori Coleman mat 29 Punkten an 11 Rebounds gewisen.An der Relegatioun gewënnt de Basket Esch knapps mat 69:63 géint den Telstar Hesper. Am drëtte Saz konnt Esch 25 Punkte géint 13 vun Hesper markéieren an esou de Match entscheeden.