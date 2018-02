D'Lëtzebuergerin huet an der Kategorie bis 61 Kilo an der Finall géint d'Nina Radjenovic aus der Schwäiz verluer.

U21-EM am Karate

© www.karate-luxembourg.lu

An der Kategorie bis 55 Kilo gouf et eng gutt 3. Plaz an domat Bronze Medaile fir d'Laura Hoffmann.