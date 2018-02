De Cyril Serredszum hat den Trainerposte bei der Fola am September 2017 iwwerholl. Deemools war den Trainer Jeff Strasser vun der Fola bei den 1. FC Kaiserslautern gewiesselt.E Méindeg den Owend ass eng Pressekonferenz am Stade Emile Mayrisch.Le CS FOLA Esch communique qu’à compter de ce jour, Cyril Serredszum n’assurera plus la responsabilité d’entraîneur de l’équipe fanion du CS FOLA. Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile, le club estime que l’équipe a besoin d’un nouveau souffle afin d’atteindre les objectifsdéfinis.Le CS FOLA tient à remercier Cyril Serredszum pour le fantastique travail réalisé durant toutes ces années de collaboration et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse lundi 5 févrierà 17h30 au clubhouse du stade Emile Mayrisch.