Prett fir de Super Bowl. Nëmme mat Ball a Veterane-Pin. © erageschéckt vum Claude "Hunn zwar dono Mathé Prüfung mee de Superbowl muss all Joer sinn! Wéi emmer mat engem gudde lëtzebuerger Béier! #GoEagles!" © erageschéckt vum Ben Gangler #GiseleBündchenFans © erageschéckt vum Jeff Kettenmeyer Super bowl beim fc kielen an der buvette! Nummer eent am westen! © erageschéckt vum Bob Feltgen Superbowlparty an der Pissenger Hütt Superbowlparty an der Pissenger Hütt Ready for Super Bowl © erageschéckt vum tom Nols « ZréckWeider »

Liveticker Alles uweisen

D'Patriots gewanne beim Worf vun der Mënz a ginn den Eagles direkt den éischten Ugrëff. Dee kann d'Equipe aus Philadelphia notzen a markéiert e Fieldgoal. D'Äntwert vun de Patriots waren och dräi Punkten. Iwwregens déi éischte Kéier an der Geschicht vun de Patriots, datt si am éischte Quarter vum Super Bowl Punkte gemaach hunn. Et sollt awer net dobäi bleiwen. Well d'Eagles konnten nach en Touchdown noleeën, dat no enger enormer Pass vum Nick Foles op den Jeffery an d'Endzone, 9:3 no 15 Minutten. Donieft hu béid Equippen en neie Rekord gebrach. Et war déi éischte Kéier an der Geschicht vum Super Bowl, datt béid Equippen iwwer 100 Yards am éischte Quarter gemaach hunn.Offensiv ass et dann och am zweete Quarter weider gaangen. D'Patriots probéiere beim véierte Versuch e Fieldgoal, ma de Long-Snapper an den Holder maache keng gutt Figur, de Ball geet d'laanscht. d'Egales kréien de Ball an enger gudder Positioun. Och d'Eagles maachen aus dem nächste Ballbesëtz näischt. D'Patriots kréien de Ball zeréck, de Brady fënnt de Cooks, dee fänkt a gëtt brutal geluecht. Fir hien ass de Match domadder eriwwer. Dono geet en Trickspillzuch vun de Patriots schif, de Brady fänkt de Ball net. Si probéiere dono de véierte Versuch auszespillen, ma dat gelenkt net. Gutt Positioun fir d'Eagles, déi mat engem Laf an d'Endzone kommen. Dono gouf et och Punkte fir d'Patriots, awer nees just 3. D'Eagles wollten nees fir en Touchdown goen, ma de Ball gouf kuerz virun der Endzone vun de Patriots ofgefaangen. Aus dëser Situtatioun konnt New England dann en Touchdown markéieren an op 12:15 verkierzen. Ma d'Eagles packen et nees bis kuerz virun d'Endzone a probéieren am véierte Versuch en Trickspillzuch. An zwar huet e Receiver de Ball op de Quarterback gepasst. Nick Foles mécht 6 Punkten, ma d'Patriots stoppen d'2-Point-Conversion. Resultat 22:15 fir d'EaglesAn der Paus huet dunn den Justin Timberlake fir Entertainment gesuergt, datt mat engem Madley vu senge bekanntste Lidder, deen awer bei ville Fans net wierklech iwwerzeegt huet.No dem verlängerte Pausentéi hunn d'Patriots direkt zougeschloen. Eppes iwwer dräi Minutten hu si gebraucht, fir en Touchdown ze markéieren an esou op 3 Punkten ze verkierzen. Direkt am Géigenzuch hunn d'Eagles den alen Ecart vun 10 Punkten nees hiergestallt. Et sollt awer weider net de Quarter vun der Defense sinn, well och d'Patriots hunn nach am drëtte Quarter 7 Punkte konnte markéieren an d'Eagles koume bis kuerz virun d'Red Zone, esou datt se de véierte Quarter mat enger gudder Ausgangspositioun konnte starten, fir Punkten ze maachen. Iwwregens gouf am drëtte Quarter schonn de Rekord fir déi meeschte Yards an engem Super-Bowl-Match gebrach.D'Eagles konnten awer am Ufank vum véierte Quarter just dräi Punkten op d'Tafel bréngen a mam nächste Ballbesëtz hunn d'Patriots en Touchdown markéiert. Et waren 9:22 Minutten op der Auer an d'Patriots waren déi éischte Kéier an dësem Match mat 33:32 a Féierung gaangen. Äntwert vun den Eagles, en Touchdown, ma d'2-Point-Conversion huet net geklappt. Domadder konnte si mat 38:33 a Féierung goen. Dono hunn d'Patriots de Ball kritt. Ma d'Eagles hunn direkt am zweete Versuch vum Brady a Fumble forcéiert a kruten de Ball déif an der Hallschent vun de Patriots. Et war déi éischte Kéier an dësem Match, datt eng Defense esou un de Quarterback koum. Fir d'Eagles war et elo wichteg, fir de Ball esou laang wéi méiglech an den eegene Reien ze halen. Si koumen net bis an d'End-Zone, ma hunn dräi Punkten iwwer e Field-Goal markéiert, domadder op 41:33 erhéicht, datt mat nach eppes iwwer 1 Minutt op der Auer. D'Defense konnt de Brady dräi Mol ophalen, ma de GOAT huet de Ball dono awer un de Mann bruecht. An der Géigend vun der Mëttellinn waren nach 13 Sekonnen op der Auer, wat fir 2 Spillzich géif duergoen. Eng Hail-Mary huet de Brady nach probéiert, ma si sollt net ukommen. D'Eagles wannen also mat 41:33 de Match.