© Serge Olmo

Den neie Fola-Trainer Thomas Klasen



Thomas Klasen heescht den neien Trainer vun der Fola am Football. De Klasen huet 34 Joer a kënnt vu Koblenz. Bis elo huet den Däitsche mat der A-Lizenz awer nach net déi grouss Experienz am Trainerberäich.De fréiere Spiller (Zweet Bundesliga) vun ënnert anerem Tréier an Elversberg krut um Gaalgebierg e Kontrakt vun annerhallwem Joer.Et ass en iwwerraschende Choix vun der Fola ... esouguer fir den Thomas Klasen selwer, deen d'Ekipp nach net kenne geléiert huet.

D'Fola steet an der ieweschter Divisioun jo am Moment op der 3. Plaz an der Tabell.