Der Equipe no, géif de Brasilianer Neymar 3,067 Milliounen Euro Brutto pro Mount verdéngen, an dat ouni déi zousätzlech Primme mat anzerechnen.



Hannert dem Neymar kënnt dann op Plaz 2 den Edison Cavani mat 1,54 Milliounen Euro,

de Kylian Mbappé mat 1,5 Milliounen Euro,

den Thiago Silva mat 1,33 Milliounen,

den Angel di Maria an de Marquinhos mat 1,12 Milliounen,

den Thiago Motta mat 875.000 €,

an de Javier Pastore mat 770.000 €.



Op Plaz 9 kënnt dann de Radamel Falcao vum AS Monaco mat 750.000 €/Mount, virum Dani Alves (PSG) mat 700.000 €/Mount.





Den däitschen Nationalspiller Julian Draxler huet et mat senge 600.000 €/Mount net an d'Top10 gepackt. Hie steet op Plaz 11.