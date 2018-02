Jeff Strasser am Interview (06.02.2018) Viru knapp 2 Wochen hat de Jeff Strasser am Match tëscht Darmstadt a Kaiserslautern ee Malaise.

Zanter deem ass villes geschitt, de Lëtzebuerger ass net méi Trainer vum FCK a muss op d'mannst mol nach ee gudde Mount raschten, fir seng Häerzrythmusstéierungen an de Grëff ze kréien.





De Jeff Strasser war 4 Méint Trainer vum 1. FC Kaiserslautern, 4 Méint an deene villes geschitt ass, 4 Méint an deenen de Lëtzebuerger den Drock vun engem Veräin, deen him perséinlech vill um Häerze läit an eng ganz Stad a Regioun hofft, datt den FCK nach iergendwéi d'Kéier kritt, gespuert huet.



Dem Jeff Strasser seng Häerzrythmusstéierungen kéinten wéinst enger verschleefter Gripp aus dem Trainingslager entstane sinn.

Den Ament schount de Lëtzebuerger sech an hofft sou séier wéi méiglech nees kënnen als Trainer ze schaffen, wou dat ass a wéi d'Situatioun géintiwwer dem FCK ausgesäit, bleift ofzewaarden.



De Jeff Strasser krut an den Deeg no sengem Malaise immens vill Reaktiounen aus dem Football-Milieu, vill grouss Veräiner, Spiller an Trainer hunn him eng gutt Besserung gewënscht.



Am RTL Interview sot hien och datt hien immens positiv iwwerrascht gewiescht wier, wéi an esou engem Fall déi Betraffen am Sport géifen zesummenhalen.