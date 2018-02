© afp

An Däitschland hu sech Schalke a Frankfurt fir d'Halleffinall vum DFB-Pokal qualifizéiert. Schalke huet sech mat 1:0 géint Wolfsburg behaapt a Frankfurt huet 3:0 géint Mainz gewonnen. Am FA Cup an England steet Tottenham no enger 2:0-Victoire am zweete Match géint Newport County aus der 4. Liga an der Aachtelsfinall. A Frankräich gouf Metz an der Aachtelsfinall vun der Coupe de France eliminéiert. Si hunn no Eelefmeterschéissen mat 4:5 géint Caen verluer. Donieft hunn et Chambly, Lens an Olympique Lyon eng Ronn weider gepackt. An der Copa del Rey steet Sevilla no enger 2:0-Victoire am Retourmatch an der Finall.

DFB-Pokal

Schalke huet sech e Mëttwoch den Owend mat 1:0 géint Wolfsburg behaapt. Direkt mat der éischter geféierlecher Attack sinn d'Haushären a Féierung gaangen. No engem Ballverloscht am Strofraum vun de Schalker ass de VfL an der 10. Minutt ausgekontert ginn. De Pjaka huet de Ball op der Mëttellinn an de Laf vum Burgstaller gespillt, dësen huet sech hallefriets am Strofraum géint de Bruma duerchgesat an um Enn de Ball flaach an de lénken Eck geschoss. Am weidere Verlaf vun der Partie ass net méi ganz vill geschitt. Schalke huet sech deels um Virsprong ausgerout a Wolfsburg huet déi néideg Iddie fir eng Reaktioun gefeelt. Schalke ka sech domadder mat 1:0 duerchsetzen a steet an der Halleffinall.An der Halleffinall steet och Frankfurt, dat no enger klorer 3:0-Victoire géint Mainz. D'Gäscht haten e Mëttwoch net nëmmen an der Offensiv ganz wéineg ze bidden, ma och an der Verteidegung ware se selwer Schold un den dräi Goaler. No engem Réckpass vum Bell an der 17. Minutt huet den Adler de Ball net richteg fort kritt, sou dass de Wolf un de Ball komm ass, de Frankfurter huet dat ronnt Lieder am Fënnefter queesch op de Rebic ginn an deen huet de Ball an den eidele geschoss. Den 1:0 fir Frankfurt. Fir den 2:0 huet Mainz du selwer gesuergt. An der 53. Minutt huet den Hack de Ball no enger flaacher Flank vum Haller an den eegene Goal gesat. An der 62. Minutt huet de Mascarell mat engem schéine Lupfer fir den 3:0 an d'Schlussresultat gesuergt.

Coupe de France

Montpellier-Lyon © afp

A Frankräich ass Metz e Mëttwoch den Owend an der Aachtelsfinall vun der Coupe de France eliminéiert ginn. No 51 Minutte konnt Caen duerch e Goal vum Stavitski mat 1:0 a Féierung goen. Kuerz viru Schluss konnt sech Metz an d'Verlängerung retten. Den Niane huet an der 85. Minutt fir den 1:1 gesuergt. An der Verlängerung konnt Metz duerch de Roux an der 108. Minutt mat 2:1 a Féierung goen, ma 6 Minutte méi spéit hunn d'Gäscht ausgeglach, domadder huet d'Decisioun missen am Eelefmeterschéisse falen. Caen konnt hei 3 Eelefmetere verwandelen a Metz der nëmmen 2. Caen gewënnt 5:4 an ass eng Ronn weider. De Selimovic huet fir Metz déi 90 Minutten duerchgespillt.Eng Ronn weider a Frankräich ass Lens no enger 1:0-Victoire géint Troyes. Chambly huet 1:0 géint Granville gewonnen an Olympique Lyon huet auswäerts mat 2:1 géint Montpellier gewonnen.

Copa del Rey

An der Copa del Rey steet Sevilla an der Finall. Nom 1:1 am Allermatch gouf et e Mëttwoch den Owend eng 2:0-Victoire géint Leganes an domadder ass een eng Ronn weider. D'Goaler hunn de Correia an der 15. Minutt an de Vazquez an der 89. Minutt geschoss. De Géigner an der Finall heescht entweder Barcelona oder Valencia. Am Allermatch hat Barca mat 1:0 gewonnen, de Retourmatch ass en Donneschdeg den Owend.

FA Cup

© afp

Nom 1:1 an der éischter Partie tëscht Tottenham an Newport County huet en zweete Match e Mëttwoch den Owend missten decidéieren, wien et an déi nächst Ronn packt. Um Enn ass Tottenham no enger 2:0-Victoire weider. An der 26. Minutt huet de Butler vun Newport County den 1:0 fir d'Lokalequipe geschoss. An der 34. Minutt huet de Lamela mam 2:0 fir d'Decisioun gesuergt. Tottenham steet domadder an der Aachtelsfinall.