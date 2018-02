REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken

Goal: F91-Déifferdeng03 0:0 (26.11.2017) Kuckt de Match Diddeleng géint Déifferdeng elo hei nach eng kéier am Video.

Virschau Europa League / Reportage Lynn Kayser



Hei fannt Dir de Livestream vun 18h30 Auer un.

Mat Neapel a Leipzig sti sech en Donneschdeg den Owend zwou Equippe géigeniwwer, déi an der Gruppephas vun der Champions League eliminéiert gi sinn an déi elo hiert Gléck an der Europa League versichen. Fir den RTL-Expert Paul Philipp kann ee sech hei op e flotte Match freeën. Béid Equippe bréngen nämlech déi néideg Viraussetzungen dofir mat. Dem Paul Philipp no dierft Neapel am Allez- a Retourmatch liicht favoriséiert sinn.Mat Östersund huet awer och een Underdog et bis an d'Tëscheronn gepackt. De Veräin aus Schweden, deen duerch d'Qualifikatioun gaangen ass an d'Fola do eliminéiert huet, kritt et en Donneschdeg mat Arsenal ze dinn. Fir Östersund e risegen Erfolleg, sou de Paul Philipp.Den Underdog aus Schweden dierft kaum eng Chance géint Arsenal hunn an d'Favoritteroll läit kloer beim Veräin aus der Premier League. Virun allem och well d'Europa League fir Arsenal London nach ganz wichteg kéint ginn. Fir de Veräin vun der Insel leeft et am Championnat nämlech net gutt, de Moment steet een hei nëmmen op der 6. Plaz. Mat enger méiglecher Victoire vun der Europa League kéint ee sech fir d'Champions League qualifizéieren. Am Championnat misst ee Minimum de 4. ginn, am Moment huet een allerdéngs e Réckstand vun 8 Punkten op Chelsea.D'Partie tëscht Östersund an Arsenal gëtt um 19 Auer ugepaff, un Neapel a Leipzig ass et dann um 21.05 Auer.

Chaîne: Club RTL

18h30: Plateau

Studio : Anne Ruwet, Jean-Marc Ghéraille et Johan Walem

19h00: Marseille vs Braga

Commentaires : Marc Delire et Frédéric Herpoel

21h05: Naples vs Leipzig

Commentaires: Vincent Legraive et Walter Baseggio

Fin prévue : 23h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vu Club RTL.