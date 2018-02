Kee Boxen zu Déifferdeng/Reportage Rich Simon



De Jean-Luc Lefeber iwwert de Problem



Zu Déifferdeng ramouert et tëscht der Gemeng an dem lokale Box-Club. Dee kritt nämlech keen Trainingssall méi zu Verfügung gestallt. An dat obschonns eng 110.000 Euro an dee Sall investéiert goufen, fir dem Club adequat Trainingsméiglechkeeten ze bidden. Ee vun den Traineren ass den Jean-Luc Lefeber. Deen hat den 29. Januar eng Entrevue mam Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini.

Ee vun den Trainere vum Club, de Jean-Luc Lefeber huet eis gesot, dass et an der Vergaangenheet Problemer mat der Tresorerie ginn hätten. Déi wieren op eng Familljegestioun bannent dem Comité zeréckzeféiere gewiescht. Dat ass och dem Buergermeeschter vun Déifferdeng, dem Roberto Traversini, esou zu Ouere komm. Et solle Sue geklaut gi sinn an och Turnéieren organiséiert gi sinn, déi een net bezuelt huet.



De Roberto Traversini schwätz net vun engem Club mee vu Clibb. Et ass effektiv esou, dass de Jean-Luc Lefeber an engem Box-Club war, deen hien awer, Zitat, als inaktiv gemellt huet an dunn an deen anere Club gewiesselt ass. Fir de Buergermeeschter vun Déifferdeng ass alles e bësse konfus.



110.000 Euro huet d'Déifferdenger Gemeng an de Boxsall investéiert, wou awer elo net dra geboxt däerf ginn. Fir de Roberto Traversini ass dat awer kee Problem, well dee Sall jo och nach ëmmer ka genotzt ginn, zum Beispill vun engem anere Club, et léint een aner Aktivitéiten an deem Sall ënnerhuelen.



Et gesäit awer duerno aus, wéi wann de Boxsport bis op Weideres an deem Sall, respektiv an der Déifferdenger Gemeng, Tabu wier.