X

Wéi schonn annoncéiert kommen d'Athleten aus Nord- a Südkorea zesummen an de Stadion, als Symbol datt, sech déi zwee Noperen méi no kommen. Um Bord vun de Spiller si jo och politesch Gespréicher tëscht béide Länner geplangt. Nordkorea hat och nëmmen e puer Wochen virum Ufank vun de Spiller seng Participatioun annoncéiert.



Éischt Kompetitioune gouf et schonn en Donneschdeg an déi éischt Medaille ginn et e Samschdeg. Eng 2.900 Athleten aus 95 Länner ginn zu Pyeongchang erwaart.



Lëtzebuerg ass duerch een eenzegen Athlet vertrueden. Den 18 Joer ale Schifuerer Matthieu Osch ass zesumme mat de Vertrieder vum COSL an dem Grand-Duc Henri fir seng éischt Olympiaparticipatioun a Südkorea gereest. Alles an allem trieden an den nächsten Deeg iwwer 2.900 Sportler aus iwwer 90 Länner géinteneen un. Déi Olympesch Wanterspiller daueren zwou Woche laang bis de 25. Februar.



Bei der feierlecher Zeremonie ass ënnert anerem och den amerikanesche Vizepresident Mike Pence derbäi.



De südkoreanesche President Moon Jae In huet virun der Ouverture vun den olympesche Wanterspiller Vertrieder vun der nordkoreanescher Kim-Famill getraff. De 90 Joer ale Kim Jong Nam ass den héchsten nodkoreanesche Funktionär, dee jee Südkorea besicht huet. No engem Iessen ass e längert Gespréich geplangt, zesummen och mat der Kim Yo Jong, der Schwëster vum Kim Jong Un.

© AFP

Keng Wanterspiller fir 45 russesch Athleten

45 russesch Athleten hate sech nach Hoffnunge gemaach, fir bei den Olympesche Wanterspiller zu PyeongChang mat derbäi ze sinn.

D'Sportler hate beim TAS, dem Tribunal Arbitral du Sport geklot, well si net vum Internationalen Olympesche Comité invitéiert goufen.

Den TAS huet sech e Freideg fir net zoustänneg an deem Dossier erkläert.