Steesel konnt sech géint Esch behaapten. © Guy Seyler

Eng ganz enk Geschicht gouf et zu Steesel, wou d'Amicale et mam Basket Esch ze dinn hat. Steesel hat am éischte an am zweete Véirel d'Nues liicht vir, ma nom drëtte Véierel haten dunn déi Escher eng Avance, awer just eng kleng vun zwee Punkten. Dee leschte Véierel konnt dunn awer nees Steesel fir sech entscheeden, an zwar kloer mat 22 op 16, esou datt et um Enn eng 75:71-Victoire fir d'Amicale ass.Dem T71 ass deen éischten an dee leschte Véierel duergaangen, fir sech géint d'Musel-Pikes ze behaapten. Deen éischte wannen déi Diddelenger mat 22 op 17, dee leschte mat 24 op 19, dat mécht zweemol 5 Punkten an erkläert d'Victoire vun 93 op 83, déi zwee Véierel an der Mëtt waren nämlech ausgeglach, 22:22 a 25:25.Eng ganz kloer Affär gouf et zu Ettelbréck, wou d'Etzella sech mat 111 op 78 géint d'Sparta vu Bartreng duerchsetzt.Domat sti Steesel an Ettelbréck scho sécher an den Halleffinallen. Et bleiwe wuel nach 3 Matcher, mä béid Ekippen hunn déi zwou éischt Plaze sécher.An der Relegatioun war e Freideg den Owend och schonn ee Match: Hiefenech gewënnt däitlech mat 86:66 zu Hesper.Bei den Damme war de kompletten 2. Spilldag. Steesel gewënnt 84:69 géint de Gréngewald. Diddeleng iwwerrennt d'Musel Pikes 90:48. An d'Meedercher vun Ettelbréck klappe Konter 66:55.