Um K1 Premier League Tournoi huet d'Lëtzebuergerin et e Freideg den Owend bis an d'Finall (-55kg) gepackt. D'Finall selwer ass e Sonndeg.

© RTL-Archiv

Zu Guadalajara a Spuenien huet d'Jenny Warling et e Freideg den Owend um K1 Premier League Tournoi (World Cup - 1347 Athleten aus 82 Länner) bis an d'Finall (-55kg) gepackt (86 Konkurrentinnen aus 42 Natiounen).D'Finall gëtt e Sonndeg am Nomëtteg ausgedroen.2016 stoung d'Jenny Warling fir d'Lescht bei engem World-Cup-Tournoi an der Finall, dëst zu Rotterdam. Do konnt si géint déi deemoleg Europameeschterin aus Frankräich d'Goldmedail gewannen.An der Finall waart och déi Kéier d'Europameeschterin, dat ass d'Tuba Yakan.Hei dem Jenny Warling säi Parcours vum Freideg:

1. Match:

WARLING Jenny - MACKENZIE Rahaim (USA): 2-1

2. Match:

WARLING Jenny - TSAGKARI Maria (GRE): 2-0

3. Match:

WARLING Jenny - OZYAZMACI Birsu Gaye (TUR): 2-0

4. Match:

WARLING Jenny - NAKAMURA Shiori (JPN): 1-1

5. Match:

WARLING Jenny - EFRONI Rotem (ISR): 3-0

6. Match (Halleffinall):

ELASWAD Mariam (AUT) - WARLING Jenny: 1-2

FINALL (e Sonndeg am Nomëtteg):

WARLING Jenny - YAKAN Tuba (TUR) (aktuell Europameeschterin -55kg)