Déi 30 Joer al Sportlerin huet sech no all kéiers 7,5 Kilometer am klasseschen an am fräie Stil virun der Norwegerin Marit Björgen duerchgesat, déi 2010 zu Vancouver an 2014 zu Sotschi gewonnen hat. Bronz goung un d'Finnin Krista Pärmäkoski.Fir d'Charlotte Kalla ass et dat drëtt Olympia-Gold no hire Victoiren zu Vancouver iwwer 10 Kilometer an zu Sotschi mat der schwedescher Staffel.Fir d'Rekordmeeschterin Marit Björgen ass et allerdéngs eng batter Néierlag. Fir den Optakt vun hire mëttlerweil fënnefte Wanterspiller zanter 2002, mat 11 Goldmedailen an 18 Titelen, huet si nach ni näischt bei Olympia gewonnen.