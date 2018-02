© afp

Bayern München - Schalke 04 2:1

Zu München kruten d'Leit an der éischter Halschent richteg gudde Fussball gebueden. Schonn an der 6. Minutt konnt Bayern a Féierung goen. E Schoss vum Müller aus 20 Meter konnt de Fährmann just no vir ofwieren wou de Lewandowski stoung an de Ball am Goal ënnerbruecht huet. Mee et war scho laang keng Equipe méi déi Bayern esou gefuerdert huet an d'Gäscht konnten sech och mam 1:1 belounen. No 29 Minutten bréngt den Embolo eng Flank vu riets an d'Mëtt wou den Di Santo den Ulreich mat sengem Schoss iwwerwënnt. Mee dës Freed war just vu kuerzer Dauer wëll just 5 Minutte méi spéit stoung et 2:1. De Müller konnt de Fährmann aus ganz spatzem Wénkel iwwerwannen.Och am zweeten Duerchgang huet Schalke immens vill Opwand bedriwwen fir wéinstens e Punkt aus München mat Heem ze huelen. Mee hier Chancen déi se haten konnten se awer net notzen mee haten awer och e bësse Chance dat Bayern net nach e weidere Goal geschoss huet an esou ëmmer d'Méiglechkeet op den Ausgläich haten. Mee dëst sollt hinnen awer net méi gelengen an et ass bei der 2:1-Victoire fir Bayern bliwwen.

Leverkusen - Hertha Berlin 0:2

Leverkusen hat vill Ballbesëtz mee konnt doraus awer kee Kapital schloen. Réischt zum Schluss vun der zweeter Halschent ass d'Hertha besser an de Match komm a konnten hir eenzeg gutt Chance am Match eiskaal notzen. NO engem Ballverloscht vu Leverkusen, passt den Darida an de Laaf op de Lazaro an deen huet keng Problemer de Ball am Goal ënner ze bréngen.Och an der zweeter Halschent huet Berlin ganz staark verteidegt an hier Chancen äiskal genotzt. Esou konnten se och an der 57. Minutt op 2:0 erhéijen. Den Tah huet sech verschaat, de Kalou ass alleng op de Leno zougelaf a konnt markéieren.

Dortmund - Hamburg 2:0

An der éischter Halschent war Dortmund déi dominéierend Equipe mee huet géint eng gutt verteidegend Equipe aus Hamburg keng Mëttele fonnt fir sech gutt Chancen erauszespillen. Hamburg dogéint konnt och puer mol gutt Konteren.An der 49. Minutt gouf et dunn d'Erléisung fir Dortmund. De Pulisic huet de Ball vu riets schaarf virun de Goal gepasst an do huet de Batsuhayi de Ball iwwert d'Linn gedréckt. Se sinn och weider déi besser Equipe bliwwen a konnten an der 92. Minutt op 2:0 erhéijen. No engem Konter huet de Schürrle eng schéi Pass op de Götze gespillt an deen huet de Ball iwwert de Goalkipp gelobt.

Frankfurt - Köln 4:2

An den éischten 45 Minutten huet Frankfurt eng ganz staark Leeschtung gewisen a war esou och mat 1:0 a Féierung an der Paus. No enger staarker Kombinatioun op riets, huet de Jovic eng super Pass op de Rebic gespillt an deen huet de Ball just nach missen an de Goal drécken.No der Paus ass et dann awer héich hier gaangen an et sinn nach richteg vill Goaler gefall. Als éischt konnt den Terodde en Eelefmeter fir den 1:1 an de Goal schéissen. Direkt dono konnt Frankfurt awer nees a Féierung goen an daat duerch e Goal vum Russ. Nom 3:1 vum Falette an der 64. Minutt konnt de Wolf 2 Minutten méi spéit direkt op 4:1 erhéijen. Duerch e Goal vum Terodde konnt Köln nach op 2:4 verkierzen mee dëst sollt awer ze spéit kommen.

Hannover - Freiburg 2:1

Am Ufank vun der Partie war Freiburg déi méi aktiv Equipe mee dono ass Hannover besser an de Match komm a war déi dominéierend Equipe a konnten esou och an der 28. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Eng Flank vum Sorg, huet de Koch de Ball virun d'Féiss vum Anton gekäppt an dee konnt aus 20 Meter an de lénksen Eck schéissen.An der 54. Minutt konnt Hannover duerch de Klaus op 2:0 erhéijen. De Bebou huet op de Klaus gepasst an deen huet aus puer Meter an de Goal geschoss. An der 88. Minutt konnt de Gulde nach op 1:2 verkierzen mee dëst war awer ze spéit.

Hoffenheim - Mainz 4:2

D'Gäscht hunn am Verglach zu de leschte Matcher keng schlecht éischt Halschent gespillt an hu sech staark verbessert gewisen. No der Féierung vum Szalai fir Hoffenheim an der 27. Minutt konnt de Berggreen just 99 Sekonnen méi spéit fir den 1:1 ausgläichen. Mee mat e besse méi Reussite hät Hoffenheim no der éischter Halschent missen a Féierung leien.An der zweeter Halschent konnt sech Hoffenheim da belounen a sinn duerch Goaler vum Kramaric (67.) a Szalai (74.) mat 3:1 a Féierung gaangen. No 80 Minutten konnt de Berggreen zwar nach eng kéier op 2:3 verkierzen, mee duerch e Goal vum Kramaric an der 88. Minutt huet Hoffenheim alles kloer gemaach.