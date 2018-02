© pressphoto archiv

Direkt nom éischte Spill konnt d'Lëtzebuergerin sech e Break sécheren an ass mat 1:0 a Féierung gaangen. Beim Stand vun 3:2 fir d'Molinaro, huet d'Russin missen e Medical Timeout huelen. No engem Break vum Melnikova huet d'Lëtzebuergerin awer e Re-break realiséiert an huet den éischte Saz mat 6:4 gewonnen. Dono huet d'Nummer 328 vun der Welt aus Russland awer misse blesséiert opginn an esou steet déi 17 Joer al Lëtzebuerger Athletin no hirer 12. Victoire hannerteneen an der Finall zu Grenoble.