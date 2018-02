Am Aller Match gewënnt Bierchem um Samschdeg zu Crauthem mat 34:29 géint Zaporozhye. De Retour Match ass muer um Sonndeg och zu Crauthem.Fir d'Red Boys gouf et géint Dynamo Victor aus Russland eng net ze däitlech Néierlag mat 26:31. An der Paus stoung et 8:16. Soumat muss d'Decisioun de 17. Februar am Retour Match zu Déifferdeng falen.Eng ganz kuriéis Situatioun gouf et virum Match: A Russland gouf et nämlech eng gréisser Stroumpann a soumat gouf de Match mat enger Verspéidung vu 90 Minutten ugepaff.