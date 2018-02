© afp

Bremen - Wolfsburg 3:1

Nom staarken Optrëtt an der Halleffinall vum DFB-Pokal géint Leverkusen, huet Bremen och an der éischter Halschent géint Wolfsburg eng richteg gutt Leeschtung gewisen. Schonn an der 5. Minutt konnten se nämlech a Féierung goen: E Corner vum Junuzovic koum an d'Mëtt an do konnt den Augustinsson de Ball an de Goal käppen. An der 40. Minutt huet de Kainz mat engem wonnerschéine Goal nogeluecht. Dësen huet de Ball nämlech aus 19 Meter an de Wénkel geschlenzt.Wolfsburg huet sech awer net opginn a koum an der 50. Minutt zum 1:2. No engem Foul kruten se en Eelefmeter deen de Verhaegh zwar verschéisst mee de Noschoss konnt en awer am Goal ënnerbréngen. Mee de formstaarken Kainz konnt dës Hoffnung vun de Wolfsburger nees zerstéieren andeems en an der 72. Minutt den 3:1 geschoss huet. De Kruse huet de Ball op lénks op de Kainz weiderginn, deen ass an de Strofraum gezunn an huet aus 9 Meter an de Goal geschoss. Dono huet Wolfsburg et och net méi gepackt géint staark Bremer zeréck ze kommen a verléieren mat 1:3.

Stuttgart - Mönchengladbach 1:0

Trainer vu Stuttgart: Tayfun Korkut © afp

Stuttgart huet huet vun Ufank un Vollgas ginn a konnt sech schonn no puer Minutten richteg gutt Chancen erausspillen. Esou sinn se och schonn no 5 Minutten mat 1:0 a Féierung gaangen. De Gomez huet dem Ginczek de Ball schéin an de Laf gespillt an deen hat keng Problemer fir de Ball laanscht de Sippel an an de Goal ze schéissen. Eréischt no der Halschent konnt Gladbach d'Kontroll vum Match iwwerholl ouni awer zwéngend ze sinn.An der zweeter Halschent huet Gladbach alles probéiert fir nach e Punkt aus Stuttgart matzehuelen. Mee allgemeng war dat awer net zwéngend genuch vun de Gäscht an de fréie Goal vu Stuttgart ass duergaangen fir de Match ze gewannen.Mönchengladbach bleift soumat am drëtte Match hannerteneen ouni eegene Goal an ouni Punkt.