Am Duell tëscht tëscht deenen zwee ass et permanent hin an hier gaangen an et goufe vill Breaks vun de béide Spillerinnen realiséiert. Nodeems d'Molinaro den éischte Saz mat 4:6 verluer huet, war et am zweete Saz eng ganz enk Ugeleeënheet. Bis zum 4:4 hunn alle béid Spillerinnen just Breaks realiséiert mee dunn konnt d'Lëtzebuergerin mol sain Opschlag duerchbréngen mee d'Ferro awer och an esou ass et an den Tiebreak gaangen an dee konnt d'Lëtzebuergerin mat 7:5 fir sech entscheeden an et ass an de leschten entscheedende Saz gaangen.An do war et och nach ëmmer genau sou spannend wéi am zweete Saz. Et ass erëm vill gebreakt ginn a beim Stand vun 5:3 fir d'Ferro haat et guer net gutt ausgesinn fir d'Molinaro mee et hat sech net opginn an ass nees op 5:5 erukomm. Beim Stand vu 5:6 konnt d'Lëtzebuergerin e Matchball ofwieren an et ass an den Tiebreak gaangen. Mee dee verléiert d'Molinaro awer mat 3:7 a soumat och de leschte Saz mat 6:7.Eréischt virun zwou Wochen konnt d'Eleonora Molinaro säin éischten Titel um Profiscircuit um ITF Tournoi zu Antalya gewannen. Den Tournoi zu Antalya war allerdéngs mat 15.000$ dotéiert an deen zu Grenoble mat 25.000$ a soumat ass dës Leeschtung nach eng kéier méi héich anzeschätzen.