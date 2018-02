- Atalanta BergamoDe BVB huet sech an der éischter hallwer Stonn vun der Partie schwéier gedoe mat der Equipe aus Italien, ma an der 31. Minutt konnt si dunn awer den éischte Goal vun der Partie markéieren. De Pisczek huet de Ball op den André Schürrle ginn an deen huet den 1:0 fir Dortmund markéiert. Dortmund hat alles ënner Kontroll, ouni awer vill Drock auszeüben. Sou ass et an d'Kabinne gaang.An der 2. Halschent huet de BVB och onpräzis nees ugefaang. An der 51. Minutt war et Lénksschoss vum Ilicic: 1:1. An der 56. dréit Atalanta souguer d'Partie, 1:2, zweete Goal vum Ilicic.62.000 Spectateure hunn awer an der 65. Minutt den 2:2 gesinn, geschoss vu 17 Meter an zentraler Positioun vum Batshuayi. Deen nämmlechte Batshuayi huet no Viraarbecht vum Götze an der 91 Minutt (! ) den 3:2 geschoss. Endresultat.OGC Nice -2:3Spartak Moskau -1:3- SC Braga 3:0PFC Ludogorets -0:2FC Astana -1:3Sporting Lissabon konnt sech en Donneschdeg mat 3:1 géint Astana behaapten. D'Lokalequipe aus der Haaptstad vu Kasachstan konnt allerdéngs fréi a Féierung goen, dat duerch ee Goal vum Tomasov an der 7. Minutt. Dës knapp Avance konnte si déi ganz éischt Hallschent halen, ma no der Paus ass Sporting du richteg un d'Rulle komm. Innerhalb vun nëmmen 8 Minutten hu si d'Partie gedréint an entscheet. An der 48. Minutt huet de Fernandes vum Eelefmeterpunkt ausgeglach, nëmmen 2 Minutte méi spéit war et de Martins, deen op Virlag vum Ruiz Sporting a Féierung bruecht huet. An der 56. Minutt huet den Doumbia du fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt.Östersunds FK -D'Gäscht vu London haten ee ganz gudde Start an dës Partie erwëscht. No nëmmen 13 Minutte konnte si eng éischte Kéier zouschloen. Den Iwobi huet de Monreal lancéiert an dee konnt den éischte Goal vum Match markéieren. An der 24. Minutt war et dunn ee battere Moment fir Östersunds, déi an der Qualifikatioun d'Fola knapps eliminéiere konnten. Hei war et nämlech ee vun den eegene Spiller vun Östersunds, deen de Ball am eegene Goal ënnerbruecht huet.An der 2. Halschent war et den 3:0 duerch den Özil an der 58. Minutt. Endresultat.- FC Salzburg 2:1FC Kopenhagen -1:4AEK Athen - Dynamo Kiew 1:1- Zenit St. Petersburg 1:0SSC Neapel -Leipzig ass gutt an d'Spill komm, hat awer an der 1. Halschent wéineg Goalchancen.An den zweete 45 Minutten war et den 1:0 fir d'Süditaliener an der 52. Minutt duerch den Ounas. De Werner konnt an der 61. Minutt äntweren, aus 8 Meter schéisst hien den 1:1.An der 74. Minutt konnt Leipzig de Match esouguer dréinen: Ee Lénksschoss vum Bruma war den 1:2. De Werner huet an der 93. esouguer den 1:3 markéiert, Endresultat.- Villarreal FC 3:1Partizan Belgrad - Victoria Pilzen 1:1- Lazio Roum 1:0D'Matcher vun der 16. Finall ginn den 15 an den 22 Februar gespillt, d'Aachtelsfinall ass den 8. an de 15. Mäerz. D'Finall vun der Europa League ass de 16. Mee 2018 zu Lyon.