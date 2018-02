© pressphoto (Archiv)

Reportage Jeff Kettenmeyer



No der Diagnos vu viru 4 Joer huet de Yannick Lieners sech ni hänke gelooss, am Géigendeel, de Sportler ass ganz oppen domat ëmgaangen. Et ass souguer wéi bei sou ville Saachen am Liewen, op eemol huet ee sech scho bal dru gewinnt an et gehéiert zum Alldag. Zanter dem 8. Februar muss de Sportler elo net méi all 12 Stonne PëlleN huelen an hien huet dann och scho gemierkt, datt hien elo méi fräi ass, net méi mam Iessen oppasse muss an och de Mo besser ginn ass.

Fir den Triathlet stoung séier fest, datt och während dem Traitement de Sport net soll ze kuerz kommen, datt d'Resultater allerdéngs esou gutt géifen ausfalen, war net ze erwaarden. Während der Therapie ass de Yannick Lieners zweemol Champion am Duathlon ginn, ASS Champion am Semi-Marathon ginn an ass eng nei Beschtzäit iwwer 10 Kilometer gelaf.



Am Ufank vun der Krankheet huet de Yannick Lieners de "Plooschter Projet" an d'Liewe geruff a stoung domat regelméisseg an de Medien.

Bannent 4 Joer ass aus enger Iddi eng erfollegräich ASBL ginn. Zanter 2014 hu sech iwwer 4.000 Lëtzebuerger als Stammzelle-Spender registréiert an et goufen iwwer 120.000 Euro fir de gudden Zweck gesammelt. Datt een esouvill an de leschte Joren erreeche konnt, domadder hat och de Sportler selwer net gerechent.



Och op sportlechem Plang soll 2018 ee gutt Joer ginn. An de leschte Joren huet de Yannick Lieners geléiert vu Woch zu Woch ze plangen, och an Zukunft wëllt hien dat bäibehalen. Hie wëllt elo emol d'Zäit genéissen, datt d'Therapie eriwwer ass, keng Pëlle méi musse geholl ginn an datt et him kierperlech besser geet.



Ganz gesond ass de Yannick Lieners awer nach net. Eréischt no 2 Joer ouni Réckfall huet hien et da wahrscheinlech gepackt an d'Lutte géint d'Leukämie gewonnen. An den éischte 6 Méint läit de Réckfallrisiko bei 40 bis 60 Prozent.



Mat Hëllef vum Plooschter Projet goufen iwwregens schonns 4 Patiente Stammzelle gespent an domat deeër jeeweileger Persoun d'Liewe gerett.