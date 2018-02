© afp

Juventus Turin huet en Dënschdeg den Owend eng 2:0 Féierung doheem verspillt an deelt um Enn 2:2 mat Tottenham. An der zweeter Partie konnt sech en Dënschdeg Manchester City kloer 4:0 zu Basel behaapten an ass der Véierelsfinall domat schonns ganz no.



Juventus Turin - Tottenham Hotspurs 2:2

D'Juve hat ee perfekte Start an d'Partie erwëscht, dat awer mat e bëssen Hëllef vun der Defense vun Tottenham, déi bei engem Fräistouss vum Miralem Pjanic geschlof huet. De Pjanic huet de Ball an de Laf vum Higuain gespillt an deen huet de Ball wonnerbar per Volley an de laangen Eck geschoss, esou stoung et schonns no 2 Minutten 1:0 fir d'Juve.





Den 1:0 fir Juventus (13.02.2018) Den Higuain huet de Ball wonnerbar per Volley an de laangen Eck geschoss.

Den 2:0 fir Juventus (13.02.2018) Och vum Punkt léisst den Higuain näischt ubrennen.

Den 1:2 fir Tottenham (13.02.2018) Den Harry Kane léisst de Buffon stoen a schéisst an den eidele Goal.

Den 2:2 fir Tottenham (13.02.2018) Den Eriksen erwëscht de Buffon um falsche Fouss.

Nëmme 6 Minutte méi spéit gouf et ee weidere Réckschlag fir Tottenham. Den Davies huet a sengem Réck de Bernardeschi net gesin kommen an huet nom Ball gerannt, deen huet hien zwar net getraff, mee hien huet de Spiller vun der Juve getraff an esou hat den Arbitter keng aner Méiglechkeet, ewéi op de Punkt ze weisen. Den Higuain huet sech där Saach ugeholl an huet de Ball och erageschoss. Och bei dësem Schoss war de Lloris mat der Hand nach drun, ma hie konnt de Ball bei béide Goaler net méi entscheedend deviéieren.An der 35. Minutt dunn endlech eng Reaktioun vun de, bis elo, ganz schwaachen Englänner. Den Härry Kane gouf an d'Déift geschéckt a konnt sech eleng virum Buffon presentéieren. De wuel beschten englesche Stiermer ass um Schlussmann vun der Juve laanschtgaangen an huet de Ball an den eidele Goal geschoss.Kuerz virun der Paus gouf et dann esouguer nach eng Kéier Eelefmeter fir Juventus Turin, dat nodeems den Douglas Costa ze séier war fir déi komplett Defense vun Tottenham an do huet den Aurier de Brasilianer am Strofraum vun de Bee geholl. Op een Neits ass den Higuain ugetrueden, am den Argentinier huet de Ball op d'Lat geschoss an domat ass et dunn och an d'Paus gaangen.An der 71. Minutt war et dunn den Ausgläich fir Tottenham. No engem Foul vum Dele Ali no un der Strofraumgrenz, gouf et ee geféierleche Fräistouss. Hei huet den Eriksen de Buffon um falsche Fouss erwëscht an esou konnt den Dän op 2:2 stellen.Mat dësem Remis ass d'Partie och op en Enn gaangen.

FC Basel - Manchester City 0:4

FC Basel - Manchester City 0:4 (13.02.2018) Manchester City steet no dëser klorer Victoire schonns mat engem Fouss an der Véierelsfinall.

Sergio Agüero has 14 goals in 11 games in all competitions in 2018. 🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/chdsaEKQgR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13. Februar 2018

© afp

Manchester City wollt vun Ufank un d'Partie kontrolléieren an dat ass hinnen och an den éischte Minutte gelongen, ma déi éischt geféierlech Geleeënheet haten awer d'Schwäizer. Den Oberlin hat ronn 25 Meter virum Goal de Ball kritt an a senger Géigend war wäit a breet keen Defenseur, esou dass den Ederson huet missen aus dem Goal kommen an hei war de Stiermer dunn en Tick ze nervös, huet sech entscheet, fir direkt ze schéissen, ma de Ball ass net eragaangen.Mo dono ass et dunn awer esou richteg lassgaangen. An der 14. Minutt huet den de Bruyne ee Corner op den éischte Potto bruecht an hei konnt de Gündogan sech am Kappballduell géint de Frei behaapten, fir de Ball am Goal ënnerzebréngen.Nëmme 4 Minutte méi spéit huet du fir d'zweet gerabbelt. Den de Bruyne huet de Ball op lénks erausginn op de Sterling, deen de Ball op den zweete Potto geflankt huet. Hei huet de Bernardo Silva de Ball mat der Broscht ugeholl a mat lénks huet hien de Ball an de Goal geschoss.An der 23. Minutt konnt Manchester City dunn nach eng Kéier zouschloen. Den Agüero krut de Ball ronn 20 Meter virum Goal. Den Argentinier huet sech de Ball zurechtgeluecht an huet de Ball an de lénksen Eck geschoss fir den 3:0. Mat dësem Stand ass et dunn och an d'Paus gaangen.An der 53. Minutt huet Manchester City dunn definitiv alles kloer gemaach. Den Agüero huet de Ball op de Gündogan ginn an deen huet de Ball aus ronn 18 Meter an de Goal geschoss.Dono ass kee Goal méi gefall an esou steet Manchester City schonns mat engem Fouss am nächsten Tour.