De Sadio Mané konnt direkt dräi Goaler markéieren.

Porto - Liverpool 0:5

Däitlech méi vun der éischter Hallschent hat Liverpool, datt huet sech och am Score zeréckgespigelt, obwuel Porto am Ufank vum Match méi wakereg war. No ronn 20 Minutten huet Liverpool d'Rudder iwwerholl an den Drock huet sech gelount. No 25 Minutten koum de Wijnaldum vu Riets an de 16 Meter vu Porto eran. Säi Schoss gouf geblockt an dono huet hien de Ball op de Mané ofgeluecht. Aus 14 Meter huet hien ofgezunn an de Ball ass ënnert dem Sa am Goal vu Porto duerchgerutscht. Keng 4 Minutte méi spéit huet de Milner sech de Ball erkämpft a konnt just de Potto treffen, ma doduerch lant de Ball virun de Féiss vum Salah, dee de Goalkeeper vu Porto ausdanzt an de Ball am Netz ënnerbréngt. Och no de Goaler huet Liverpool de Match weider dominéiert, e Goal ass awer virun der Paus net méi gefall.Liverpool koum dann och besser aus der Vestiaire. No 8 Minutten an der zweeter Hallschent verléiert de Brahimi um Strofraum vu Liverpool de Ball an d'Englänner ginn an d'Konter. De Salah setzt de Frimino gutt an, ma de Sa konnt de Schoss paréieren, de Ball awer flitt virun d'Féiss vum Mané, deen op 3:0 erhéicht. Dobäi sollt et awer net bleiwen. An der 70. Minutt spillt de Milner de Ball an der Réck vun der Defense an de Firmino erhéicht op 4:0. Kuerz viru Schluss, an der 85. Minutt, huet de Mané säin Hattrick perfekt gemaach. Aus 22 Meter huet hien ofgezunn a setzt de Ball knapp hieft de Potto eran.Madrid a Paräis hu vun Ufank vu Vollgas ginn a mat oppenem Viséier gespillt. Doduerch gouf et vill offensiv Aktioune virum Goal an d'Spiller hunn dacks op e Foul missen zeréckgräifen, fir den Ugrëffer meeschter ze ginn. Kee Foul awer an der 33. Minutt. Den Mbappé konnt de Marcelo ausdanzen a leet de Ball an d'Mëtt. Do en Zweekampf tëscht Neymar an Nacho, an de Ball lant beim Rabiot. Deen zitt vun 13 Meter of a léist dem Navas am Goal keng Chance. Real war vum Goal liicht geschockt a Paräis hat kuerz méi vum Match, ma déi Kinneklech koumen zeréck. An der 44. Minutt huet den Lo Celso de Kroos am 16 Meter ëmgerappt an den Arbitter huet direkt op de Punkt gewisen. Dat huet sech de Superstar vu Madrid net huele gelooss an de Ronaldo ass ugetrueden. Obwuel den Areola an de richtegen Eck gaangen ass, war den Eelefmeter vum Ronaldo esou Stramm geschoss, datt de jonke Fransous net un de Ball konnt kommen. Mat engem 1:1 ass et an d'Paus gaangen.An der zweeter Hallschent an ähnlecht Bild, wéi an den éischte 45 Minutten. Béid Equippe wollten dëse Match gewannen an hunn probéiert, den Avantage ze kréien. Laang war d'Spill op, bis déi 3 Minutte vu Real koumen. An der 83. Minutt setzt den Asensio sech iwwer lénks duerch, schéisst op de Goal an den Areola ka paréieren. Ma de Ball flitt an d'Mëtt, wou de Ronaldo sech net fléiwe gelooss huet, fir an den eidele Goal ze schéissen. 3 Minutte méi spéit konnt sech de Marcelo an d'Mëtt vum Strofraum ofsetzen, wat den Asensio gesinn huet a säin Teamkolleg ugespillt huet. De Brasilianer huet aus 13 Meter ofgezunn an de Ball ënnert d'Lat eragesat.