© pressphoto Archiv

Eng turbulent Partie gouf et e Freideg den Owend an der franséischer Ligue 2 fir demat senger Equipe Bourg-Péronnas. D'Equipe vum Lëtzebuerger, deen déi 90 Minutten iwwer um Terrain stoung, konnt an der 14. Minutt a Féierung goen, dat duerch ee Gol vum Saint-Ruf. Ma an der 26. an an der 27. Minutt gouf et direkt zwee Réckschléi fir Bourg-Péronnas, dat well de Cuffaut ausgläiche konnt fir Nanzeg. Nëmmen eng Minutt méi spéit war et dunn déi giel-rout Kaart fir den Nirlo. Esou ware si also an Ënnerzuel an Nanzeg huet dovunner profitéiert, fir a Féierung ze goen, dat an der 51. Minutt duerch ee Gol vum Ba. Ma Bourg-Péronnas huet gekämpft a gouf belount, well Nanzeg hat mat engem Eelefmeter d'Chance op den 3:1, ma deen Eelefmeter konnt si net verwandelen, esou hat Bourg-Péronnas nach eng Kéier d'Chance, fir dës Partie ze dréinen an dat hu si och gemaach. An der 60. Minutt huet de Sarr ausgeglach a 4 Minutte méi spéit huet de Court fir d'3:2-Schlussresultat gesuergt.Waldhof Mannheim huet géint déi zweet Equipe vum FSV Mainz 05 gespillt. De Lëtzebuergerhuet hei op der Bänk misse Plaz huelen. Mainz konnt schonns no 4 Minutten den 1:0 markéieren, dat duerch de Lappe, ma Mannheim konnt nach an der éischter Hallschent d'Resultat, fir si, positiv ëmgestalten. Fir d'éischt huet de Schuster no 28 Minutte getraff, dat ier den Hebisch an der 42. Minutt fir d'Féierung gesuergt huet. No der Paus konnt Mainz duerch den Trümner ausgläichen, mee den Hebisch huet zwou Minutte méi spéit, mat sengem zweete perséinleche Gol, nees fir den alen Avantage gesuergt. De Kevin Conrad huet an der 77. Minutt mam 4:2 fir d'Entscheedung gesuergt. De Lëtzebuerger ass an der 83. Minutt agewiesselt ginn.Eng Victoire gouf et fir dea Legia Warschau. Den amtéierende polnesche Champion krut Besuch vu Śląsk Wrocław. All ze vill Problemer hate si hei awer net, dat well si eleng an der 1. Hallschent 4 mol markéiere konnten. Dräimol huet den Hämäläinen markéiert an eng Kéier den Niezgoda. De Pich konnt zwar fir Śląsk Wrocław markéieren, ma dat sollt net duergoen. De Lëtzebuerger stoung an der Startopstellung, ass awer an der 55. Minutt ausgewiesselt ginn.Dena säi Veräin SK Lierse kruten e Freideg den Owend Besuch vu Roeselare an hei hat d'Lokalequipe alles aneschters, ewéi liicht Spill, dat well d'Gäscht schonns no 24 Minutten duerch de Godwin a Féierung goe konnten. Nom Säitewiessel ass et dunn awer besser gaange fir d'Equipe vum Lëtzebuerger, esou konnte si, duerch de Bourdin, an der 62. Minutt egaliséieren. Um Enn hu si dunn awer missen an de saueren Apel bäissen, well Roeselare konnt an der leschter Minutt den 2:1 markéieren, esou dass Lierse um Enn verléiert. De Lëtzebuerger stoung 90 Minutte laang um Terrain.