No senger Victoire an der 1/4-Finall beim ATP-Tournoi zu Rotterdam géint de Lokalmatador Robin Haase, iwwerhëlt de Federer d'Plaz 1 an der Weltranglëscht.

© afp

Domat léist hien de Rafael Nadal op der Spëtzepositioun of. Dat ass ee Rekord, well domat ass hien deen eelste Spiller, dee jee op der Plaz 1 an der Weltranglëscht stoung, dat am Alter vu 36 Joer an 195 Deeg. Dëse Rekord gouf bis elo vum Andre Agassi gehalen, deen am Joer 2003 mat 33 Joer d'Nummer 1 war.