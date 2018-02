© afp

Eigentlech ass d'Ledecka bekannt fir hir Snowboard-Kënscht. Am Parallel-Snowboard an enger Woch ass si als aktuell Weltmeeschterin an dëser Disziplin d'Topfavoritin. Ma d'Tschechin huet bewisen, dass si och op de Schi ganz séier ënnerwee ass an huet iwwerraschend de Super-G vun de Frae gewonnen.



D'Ester Ledecka konnt et selwer guer net gleewen an hat fir d'éischt gemengt, d'Zäit wier "falsch gemooss ginn". Ma nee, et war alles richteg gemooss ginn! D'Tschechin war um Enn déi séierst an huet ënnert anerem d'Favorittinen Anna Veith aus Éisträich, déi sech mat der 2. Plaz huet missen zefridde ginn, an d'Amerikanerin Lindsey Vonn (gëtt um Enn nëmme 6.) hannert sech gelooss.



Bei den Olympesche Spiller ass ebe wierklech ALLES méiglech...



Am Äiskonschtlafen konnt sech de Japaner Yuzuru Hanyu d'Goldmedail sécheren an säin Titel vu viru 4 Joer verdeedegen. Mat knapp 11 Punkte Réckstand goung Sëlwer u säi Landsmann Shoma Uno. Bronz war fir de Spuenier Xavier Fernandez.



Am Schi Freestyle konnt sech am Slopestyle d'Schwäizerin Sarah Höfflin déi éischte Plaz sécheren. Um Podium stoungen nach d'Schwäizerin Mathilde Gremaud an d'Britin Isabel Atkin.



© afp



Am Laanglaf huet an der Dammestaffel Norwegen d'Goldmedail gewonnen. Sëlwer geet mat engem Réckstand vun 2 Sekonnen u Schweden. Bronz ass mat engem Retard vun 43 Sekonnen fir d'Athletinnen aus Russland.



© afp



Am Biathlon konnt sech d'Anastasiya Kuzmina d'Goldmedail sécheren. D'Slowakin huet nëmmen 1 Schoss vun 20 derlaanscht gesat an hat um Enn e Virsprong vun 18 Sekonnen op d'Wäissrussin Darya Domracheva (1 Feeler). Um Podium stoung nach d'Norwegerin Tiril Eckhoff. D'Laura Dahlmeier, déi schonn zweemol Gold an eemol Bronz gewanne konnt, gëtt um Enn déi 16. mat 2 Feeler.



© afp



Elizabeth Yarnold heescht déi nei Olympiagewënnerin am Skeleton bei den Dammen. D'Britin konnt sech an enger ganz enker Finall virum Jacqueline Lölling aus Däitschland an der Britin Laura Deas duerchsetzen. E batteren Dag war et fir d'Éisträicherin Janine Flock. Si ass am 4. an decisiven Duerchgang nach op déi 4. Plaz zeréckgefall.



Elizabeth Yarnold