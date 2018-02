X

Konter hat e Samschdeg den Owend net all ze vill Problemer mat de Gäscht vun Hesper, op alle Fall wann een d'Resultat gesäit, well si wanne mat 100 op 69. Ma ganz esou kloer war et net, well den Telstar huet laang Zäit gutt dogéint gehalen a virum leschte Véierel hat Konter nëmmen eng Avance vun 2 Punkten. Am leschte Véierel ass d'Equipe vun Hesper dunn net méi nokomm an esou verléiere si dat lescht Véierel mat 33 zu 4.Hiefenech krut e Samschdeg den Owend Besuch vun de Kordall Steelers. An der éischter Paus war d'Lokalequipe besser a konnt sech och eng kleng Avance erausspillen, ma am drëtte Véierel sinn déi Hiefenecher nëmmen hannendrunner gelaf, hunn eng ganz schlecht Defense gespillt an hunn 18 Punkte manner markéiert, ewéi d'Steelers, déi domat um Enn d'Partie kloer mat 100 op 78 gewannen.D'Fiels huet sech dem Racing misse geschloe ginn. Am 1. Véierel konnt d'Equipe aus der Nationale 2 gutt mathale mat de Stater, mee am drëtte an am véierte Véierel ass et hinnen een Tick ze séier gaangen an esou hu si a béide Véierel 10 Punkte manner markéiert, ewéi de Racing, esou dass si um Enn d'Partie mat 73 zu 92 verléieren.Um Sonndeg ass et nach d'Partie BC Mess géint Résidence Walfer.