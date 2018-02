X

Am Allersmatch haten d'Red Boys Déifferdeng bei Dinamo Victor Stavropol a Russland mat 26:31 verluer. E Samschdeg hunn déi Déifferdenger sech virun allem an der éischter Hallschent gutt aus der Affär gezunn, nodeems si d'Ufanksphas e bësse verschlof haten, konnte si verkierzen an et war mat 12:14 aus hirer Siicht an d'Paus gaangen. An der zweeter Hallschent konnte si weider gutt mathalen, um Enn verléieren d'Red Boys awer knapp mat 26:28 géint Dinamo Victor.Bierchem konnt sech de leschte Weekend fir d'Véierelsfinalle vum Challenge Cup qualifizéieren. D'Equipe aus dem Grand-Duché hat déi zwee Matcher mat 34:29 an 31:30 géint Zaporozhye gewonnen. Bierchem steet fir d'éischte Kéier an der Veräinsgeschicht an der Ronn vun de leschten 8.