© afp

Bayern München konnt sech an der Nospillzäit nach mat 2:1 zu Wolfsburg behaapten. Zu Köln huet e Gol an der Nospillzäit net gezielt, sou datt si 1:1 géint Hannover gespillt hunn. Freiburg huet Bremen mat 1:0 geklappt an den HSV huet mat 1:2 géint Leverkusen de Kierzere gezunn.

Köln - Hannover 1:1

Köln war am Ufank déi méi aktiv Equipe an huet sech an der 29. Minutt dofir belount. No engem Fräistouss vum Hector ass de Ball am Strofraum bei den Osako komm, deen de Ball aus 5 Meter ënnert d'Lat gesat huet, domadder stoung et 1:0 fir d'Haushären. D'Féierung sollt awer net laang halen, well Hannover huet sech vum Gol net beandrocke gelooss an direkt weider no vir gespillt. No 2 gudde Chancen huet de Füllkrug an der 37. Minutt de Ball aus 13 Meter an de rietsen Eck gesat. Mam 1:1 ass et an d'Paus gaangen.No der Paus war et een zéie Match tëscht béiden Equippen. An der Nospillzäit ass de Kölner nach e Gol gelongen, ma per Videobeweis huet den Arbitter dësen zeréckgeholl. De Risse stoung bei senger Flank op de Pizarro am Abseits. Domadder geet d'Partie mat engem 1:1-Remis op een Enn.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2

Den Hamburger SV bréicht dringend Punkten, ma géint Leverkusen war näischt ze maachen. No den éischte 45 Minutten loungen d'Gäscht verdéngt mat 1:0 a Féierung. An der 40. Minutt huet de Bailey mat sengem 9. Gol an dëser Saison fir den 1:0 gesuergt. Fir Leverkusen war et eng verdéngte Féierung, hat ee sech dach an der éischter Hallschent 9 Golchancen erausgespillt. Hamburg koum nëmmen op 1.D'Haushären hunn no der Paus mat e bësse méi Schwong ugefaangen. Den nächste Gol huet awer Leverkusen geschoss. Den Havertz huet no 48. Minutten op 2:0 erhéicht. No 60 Minutten huet Leverkusen deels Plaz fir Kontere gelooss an Hamburg konnt fir e bëssen Drock suergen. An der 71. Minutt ass dem Hahn den 1:2 gelongen. Hamburg konnt d'Partie bis zum Schluss net méi dréinen, sou datt déi 3 Punkte mat op Leverkusen ginn.

Freiburg - Werder Bremen 1:0

Mat Freiburg a Werder Bremen stounge sech e Samschdeg zwou Equippen aus dem Tabellekeller géigeniwwer. Freiburg ass fréi duerch een Eelefmeter a Féierung gaangen. No engem Fräistouss vu Freiburg ass de Ball am Strofraum bei den Terrazzino komm. De Bremer Johannsson huet nogesat an den Terrazzino gedréckt, sou datt dëse gefall ass. Den Arbitter huet ouni laang ze iwwerleeën op de Punkt gewisen. De Petersen huet sech der Saach ugeholl an an der 24. Minutt fir den 1:0 gesuergt. Vun de Gäscht huet een an der éischter Hallschent kaum eppes gesinn. Eréischt an de leschte Minutten ass d'Equipe ronderëm de Kruse méi aktiv ginn, ma et huet weider u kloren Aktiounen am Strofraum gefeelt.An der zweeter Hallschent war et dat nämmlecht Bild. Bremen ass weiderhin net geféierlech virun de Freiburger Gol komm. An de Schlussminutten ass et dunn nach eng Kéier hëtzeg zu Freiburg ginn. An der 86. Minutt ass de Kruse no engem Stouss vum Günter am Strofraum gefall. Den Arbitter huet awer keen Eelefmeter gepaff. Keng 60 Sekonne méi spéit huet den Arbitter op der anerer Säit op de Punkt gewisen, dat no engem Foul vum Veljkovic um Petersen. Den Haberer huet de Ball allerdéngs widder de Potto gesat. Trotzt der verpasster Chance wënnt Freiburg um Enn mat 1:0 géint Bremen. Fir d'Lokalequipe sinn et wichteg Punkten, si verschafe sech e bësse Loft op d'Ofstigsplazen. Bremen ass punktgläich mat Mainz, déi op der Relegatioun stinn.

Wolfsburg - Bayern München 1:2

Virum Champions-League-Match e Dënschdeg huet de Jupp Heynckes um Samschdeg an der Bundesliga kräfteg rotéiert. Den Hummels, de Lewandowski, de Müller, de Boateng, de Kimmich an den Alaba hunn zu Wolfsburg missen op der Bänk Plaz huelen. No 8 Minutte sinn d'Haushäre scho mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem kuerz ausgefouerte Corner vum Arnold, huet de Malli de Ball per Flank an de Strofraum bruecht, do huet sech den Didavi am Kappballduell géint de Bernat behaapt an dat ronnt Lieder an de Filet gesat. An der 35. Minutt ass de Ribery mat der gieler Kaart verwarnt ginn. De Fransous hat mam Arem no hannen ausgeschloen an de Steffen am Gesicht getraff. No Videobeweis huet den Arbitter Giel gewisen. De Gäscht sinn an den éischte 45 Minutte kaum Léisunge géint déi kompakt Equipe vu Wolfsburg agefall. An der 43. Minutt huet de Robben nach de Ball widder d'Lat gesat, ma hie stoung beim Schoss am Abseits.No der Paus hat Bayern an der 53. Minutt d'Chance per Eelefmeter auszegläichen. No engem Foul vum Steffen um Tolisso huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Robben huet et probéiert, ma de Casteels huet sech fir de richtegen Eck decidéiert a konnt de Ball widder de Potto degagéieren. An der 64. Minutt war et dunn awer esouwäit. Bayern huet op 1:1 ausgeglach. De Müller huet de Ball op de Robben am Couloir ginn, dësen ass iwwert d'Säit bis bei d'Grondlinn gezunn, huet de Ball an de Fënnefmeterraum geflankt, do koum de Wagner genee richteg, fir de Ball mam Kapp eranzeschéissen.Déi meescht Spectateuren hate wuel scho mat engem Remis gerechent, ma do hate si d'Rechnung ouni déi Münchner gemaach. Nodeems den Itter de Robben an der 90. Minutt am Strofraum um Trikot gezunn huet, gouf et een Eelefmeter fir d'Gäscht. De Lewandowski huet de Ball an der Nospillzäit vum Punkt verwandelt. Bayern wënnt domadder an de leschte Sekonnen nach mat 2:1.

Schalke 04 - TSG Hoffenheim 2:1

Schalke ass ganz gutt an d'Partie komm a konnt no nëmmen 11 Minutten duerch den Thilo Kehrer a Féierung goen. De Ball ass no engem Corner mam Kapp verlängert ginn an um 5-Meter stoung de jonke Spiller genau richteg a konnt esou markéieren. Et war nach keng hallef Stonn gespillt, do huet Schalke eng zweete Kéier zougeschloen. Den Hoffenheimer Vogt huet dem Schalker Embolo de Ball genau an de Fouss gepasst an deem Ament, wou de Baumann net a sengem Goal stoung an den Embolo huet dovunner profitéiert, fir de Ball an den eidele Gol ze schéissen.Hoffenheim ass an der 78. Minutt zwar nach den Uschloss gegléckt, ma dréine konnte si d'Partie net méi. De Kramaric konnt fir d'TSG markéieren, dat well den Naldo sech bei enger Flank verschat hat an esou konnt de Stiermer vun de Gäscht de Ball per Kapp am Gol ënnerbréngen. Um Enn ass et awer eng verdéngte Victoire fir déi Kinneksblo.E Freideg den Owend hat d'Hertha vu Berlin doheem mat 0:2 géint Mainz de Kierzere gezunn.Um Sonndeg sinn et nach d'Partien Augsburg géint Stuttgart a Gladbach géint Dortmund. E Méindeg huet nach Frankfurt Leipzig op Besuch.