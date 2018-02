Riseg Freed iwwer d'Victoire a leschter Sekonn. « ZréckWeider »

An hei war et eng ganz spannend Partie, dat bis zum Schluss, obwuel Tréier schonns an der éischter Hallschent 12 Punkten hanne war. Si hu sech awer net opginn a sinn nach eng Kéier erukomm an do ass de grousse Moment vum Thomas Grün komm. Beim Stand vun 82 zu 83 aus Tréierer Siicht huet de Simon Schmitz et a leschter Sekonn mat engem Dräier versicht, dee sollt awer net eragoen, mee de Lëtzebuerger Thomas Grün huet sech do de Ball gekroopt an huet en an de Kuerf eragedréckt, esou dass hie mat der Schlusssiren fir d'84:83-Victoire fir Tréier suerge konnt. Um Enn kënnt de Lëtzebuerger op 2 Rebounds, 3 Assists a 4 Punkten.An der däitscher Volleyball-Bundesliga hat Düren mam Gilles Braas et mat Friedrichshafen ze dinn. D'Equipe vum Lëtzebuerger verléiert hei mat 1:3.E Sonndeg geet et fir de Volleyballer Kamil Rychlicki ëm den éischten Titel vun der Saison. De Lëtzebuerger Nationalspiller steet mat senger Equipe Maaseik an der Finall vun der Coupe an der Belsch. De Géigner ass Roulers. D'Chancë sti gutt fir eng Victoire, ëmmerhin huet den Tabelleleader am Championnat dës Saison béid Partië gewonnen.