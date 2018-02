De Weekend soll de Ball nees am Lëtzebuerger Football rullen. Wéinst dem Wieder ass et awer nach net sécher op alleguer d'Matcher gespillt kënne ginn.

E Sonndeg soll an der BGL Ligue den 11. Spilldag nogeholl ginn. Duerch d'Wiederverhältnisser an den neie Schnéi ass nach net op all Terrain de Match garantéiert.E Samschdeg de Moien hunn déi Verantwortlech déi verschidden Terrainen ënnert d'Lupp geholl. Zu Munneref, Diddeleng a Rouspert sinn d'Terrainen an der Rei. Zu Déifferdeng gëtt e Samschdeg den Owend um 18.30 Auer den Terrain nach eng Kéier kontrolléiert. Beim RM Hamm Benfica an der Jeunesse Esch gëtt e Sonndeg de Moien um 11.30 Auer nach eng Kontroll gemaach.An der Éierepromotioun gëtt de Weekend den 11. Spilldag nogeholl. Hei si folgend Terrainen an der Rei: Rëmeleng, Sandweiler, Mamer, Käerjeng, Ettelbréck a Gréiwemaacher. Zu Wolz fält e Sonndeg de Moien um 11.30 Auer d'Decisioun.