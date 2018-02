© Screenshot

Pyeongchang: Matthieu Osch mat der 62. Plaz am Riseslalom (18.02.2018) Onkommentéiert Biller.

© afp

De Marcel Hirscher ass am Riseslalom nees a senger eegener Liga gefuer. Nom 2. Duerchgang konnt sech den Éisträicher mat engem Virsprong vun 1,27 Sekonne d'Goldmedail sécheren. No engem schlechten éischten Duerchgang konnt den Norweger Henrik Kristoffersen nach vun der 10. Plaz op déi 2. Plaz no vir fueren. Bronz ass um Enn fir den Alexis Pinturault. De Fransous ass nach vun der zweeter op déi drëtte Plaz zeréckgefall an hat e Réckstand vun 1,31 Sekonnen.Fir de Marcel Hirscher ass et déi zweet Goldmedail zu Pyeongchang, dat no Gold an der Kombinatioun.De Matthieu Osch gëtt um Enn den 62. ënnert 75 klasséierten Athleten.De Matthieu Osch huet de Riseslalom mat der Startnummer 95 vun 110 Athleten an Ugrëff geholl. Nom éischten Duerchgang loung de Lëtzebuerger op der 74. Plaz. Hien huet 1 Minutt 21 Sekonnen a 45 Honnertstel gebraucht a war 13,18 Sekonne méi lues, wéi de grousse Favorit Marcel Hirscher.Speziell op den Olympesche Spiller ass, datt jiddereen, deen den éischten Duerchgang op en Enn gefuer ass, och am 2. Duerchgang nach emol untrieden däerf. Hei ass de Matthieu Osch nach e puer Plazen no vir gefuer. Um Enn ass et déi 62. Plaz mat engem Réckstand vun 22 Sekonnen a 35 Honnertstel. Um Enn goufe 75 Athlete klasséiert.An der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg geet de Matthieu Osch nach un den Depart vum Slalom.Amwar et um Sonndeg am Massestart eng ganz knapp Decisioun an e puer Millimeter hunn decidéiert. Um Enn hat de Fransous Martin Fourcade d'Gléck op senger Säit an huet d'Goldmedail gewonnen. De Simon Schempp aus Däitschland gewënnt an der nämmlechter Zäit Sëlwer. Bronz ass fir den Norweger Emil Hegle Svendsen.Amkonnt sech no 2002 nees eng Kéier d'Staffel aus Norwegen d'Goldmedail sécheren. Um Podium stoungen nach d'Equippen aus Russland a Frankräich. Si haten e Réckstand vun 9 respektiv 36 Sekonnen.