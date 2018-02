X

Um Sonndeg stoungen an der BGL Ligue d'Nodrosmatcher vum 11. Spilldag um Programm. An de sechs Matcher si 24 Goler gefall.

Rouspert - Hueschtert 1:3

Gudde Start an d'Réckronn haten déi Rousperter, déi schonns an der 8. Minutt konnten duerch den Hartmann a Féierung goen. Nodeems de Weirich sech op der rietser Säit gutt duerchgesat hatt, huet hien de Ball an de 5 Meterraum gespillt wou den Hartmann gelauert huet. Et huet ee laang misse waarden bis Hueschtert sech gutt Chancen konnt erausspillen mee no enger gudder Chance an der 39. Minutt, huet de Mura an der 43. Minutt no engem Eckball mam Kapp markéieren. Mam Score vun 1:1 ass et also an d'Paus gaangen. No der Paus huet Hueschtert dunn kuerze Prozess mat de Rousperter gemaach. An der 56. Minutt war et nämlech de Bouchibti deen op 1:2 konnt setzen, bevir de selwechte Spiller just 9 Minutte méi spéit de Sak definitiv zougemaach huet. Hueschtert wënnt also 3:1 zu Rouspert.

Déifferdeng - US Esch 4:1

Déifferdeng ass ganz gutt an de Match komm an huet direkt d'Heft an d'Hand geholl fir schonn no 10 Minutten duerch de Perez a Féierung ze goen. mat engem schéine Schoss aus der Dréiung konnt hien seng Faarwen a Féierung bréngen. Esch huet sech awer guer net beandrocken gelooss an konnt nëmmen 3 Minutte méi spéit duerch ee Kappball vum Medri ausgläichen. Och am Rescht vun der 1. Halschent hunn déi Escher ganz gutt dergéint gehalen an hunn den Déifferdenger d'Lierwen richteg schwéier gemaach. An der zweeter Halschent war dëst awer net méi de Fall an déi Déifferdenger hunn direkt an der 49. Minutt duerch de Siebenaler zougeschloen. An der 64. Minutt huet de Perez no super Virlag vum Hamzaoui op 3:1 gesat an de nämmlechte Perez huet dunn an der 72. Minutt mat engem Fräistouss souguer konnte säin drëtte Gol vum Dag markéieren. Déifferdeng wennt also 4:1.

Munneref - Stroossen 3:1



An der Ufanksphase waren et déi Stroossener déi probéiert hunn dem Match hire Stempel opzedrécken ouni awer de Wee an de Filet ze fannen. Munneref iwwerdeems huet mat schnelle Konteren probéiert dergéint ze setzen. Dës Spillweis sollt et hinnen och erméiglechen den 1:0 ze markéieren. No engem schnell ausgeféierte Fräistouss schéckt de Sinani de Crnomut an Abseitsverdächteger Positioun op d'Rees an dëse bléift ganz cool virum Schon a schéisst seng Equip a Féierung. Och no dësem Gol konnt sech d'Heemequip weider Chancen erausspillen ouni dës awer auszenotzen. Dëst sollt sech ewéi sou oft am Football bestrooft ginn. No engem Schoss vum Schulz deen de Wee op de Potto fonnt hat, war den Runser am séiersten op Zack an huet de Ball iwwer d'Line gedréckt. Ma d'Freed op Stroossener Säit sollt just vu ganz kuerzer Dauer sinn well Munneref ass just eng Minutt méi spéit erëm a Féierung gaangen. No engem Fräistouss vu riets aus iwwer 20 Meter huet de Schon de Ball widder de Potto ofgewiert, esou dass de Nabli de Ball aus dem Gewulls eraus ouni Problemer an de Gol konnt schéissen.

Diddeleng - Péiteng 2:1

Den Dino Toppmöller, Trainer vum F91 Diddeleng



Interessant war et ze gesinn wéi Péiteng mam neien Trainer an den Ofgäng vu béid Lëtzebuerger Nationalspiller Carlson a Skenderovic géif ëmgoen. Et konnt ee laang feststellen, dass dëst hinnen ganz gutt gelongen ass. Béid Equippen hu sech nämlech laang näischt geschenkt a Chancen erausgespillt. Réischt an der 31. Minutt sollt den éischte Gol falen an dëst fir de Champion Diddeleng. No enger flotter Eenzelaktioun war et den Turpel dee konnt fir den aktuelle Champion markéieren. Obwuel Péiteng gutt matgehalen huet, war dës 1:0 Féierung an der Paus dach verdéngt. No der Paus hunn déi Diddelenger direkt op den 2. Gol gedrängt an dee sollt hinnen an der 51. Minutt dunn och geléngen. Nodeems et an der Péitenger Defense bëssen Duercherneen gouf, huet op ee neits den Turpel dovunner profitéiert an op 2:0 gesat. No dësem Gol hunn déi Diddelenger de Match dominéiert a konnten sech eng Chance no der anerer erausspillen. Géint de Spillverlaf konnten déi Péitenger zwar nach eng Kéier op 1:2 verkierzen ma et sollt hinnen net méi geléngen ee Punkt zu Diddeleng ze klauen.

Jeunesse - Fola 3:3

An engem Escher Derby deen op engem ganz schwieregen Terrain viru 1500 Leit gespillt gouf, hunn sech béid Equippen an der 1. Halschent näischt geschenkt. Aus Siicht vun de Supporter goufe sech leider awer net vill Chancen erausgespillt. An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit vun der 1. Halschent sollt dunn awer nach ee Gol faalen. Et waren nämlech d'Spiller vun der Jeunesse déi no enger schéiner Flank vum Steinbach duerch de Stumpf a Féierung gaange sinn. An der zweeter Halschent haten d'Supporter knapps Zäit sech ze setzen bevir et richteg lassgaangen ass. Et konnt ee nämlech innerhalb vu just 15 Minutten net manner ewéi dräi Goler bestaunen. De Ufank huet an der 52. Minutt de Klapp vun der Fola gemaach. No enger Virlag vum Hadji konnt de Lëtzebuerger vun engem Feeler vum Jeunesser Goalkeeper profitéieren an op 1:1 setzen. Just dräi Minutte méi spéit war et dunn erëm de Stumpf dee mat sengem zweete Gol d'Jeunesse erëm konnt a Féierung schéissen. D'Fola hatt op dësem Dag awer ee Mann a senge Reien deen net opginn huet an dëst war de Ryan Klapp. No erneierter Virlag vum Hadji konnt hien mat engem Kappball aus 5 Meter de Match eng zweete Kéier ausgläichen. Ma et sollt nach besser kommen fir de 25 Joer jonke Spiller. No enger weiderer flotter Kombinatioun vum Duo Klapp an Hadji stoung de Klapp eleng virum Gol a konnt dunn och säin drëtte Gol vum Match markéieren. An engem ganz geckege Match sollt dat lescht Wuert awer nach net geschwat sinn. No enger Flank vum Jeunesser Adler konnt de Milos Todorovic nämlech op 3:3 setzen. Wei de Spiller vun der Jeunesse dëse Gol awer markéiert huet, bléift ee Rätsel. Während Spiller vun der Fola protestéiert hunn, dass eng Hand mat am Spill war, hunn déi Jeunesser sech op Nofro vum Arbiter drop behaapt, dass de Ball mam Kapp gespillt gouf. Um Enn vun engem ganz flotte Match deele sech béid Escher Equippen also d'Punkten.

RM Hamm Benfica - Racing 1:1



Resultater am Iwwerbléck :





