© FC Victoria Rouspert

No 13 Spilldeeg steet Rouspert mat 11 Punkten op der Relegatiounsplaz. No der 1:3-Defaite géint Hueschtert hunn déi Responsabel um Sonndeg den Owend reagéiert an den Trainer Jürgen Tücks gouf entlooss. Hien hat de leschte Summer de Veräin aus dem Oste vum Land iwwerholl. De Co-Trainer René Roller iwwerhëlt bis Enn der Saison d'Responsabilitéit bei der Victoria. De Roller hat déi lescht Saison de Veräin ewell virum Ofstig gerett. Deemools war de Jürgen Tücks de Co-Trainer am Summer hate si dunn d'Positioune gewiesselt.Fir de Rescht vun der Saison sëtzt also elo nees de René Roller op der Rousperter Trainerbänk. Co-Trainer gëtt de Sergio Marques.No der 1:3-Nidderlag den Mëtteg géint Hueschtert huet den FC Victoria décidéiert, sech vum Trainer Jürgen Tücks ze trennen, den säit läschten Summer am Amt war. Den René Roller, bis elo Co-Trainer, iwwerhëlt wéi läscht Saison den Posten.

An sénger neier Fonktioun gëtt hien vum Sergio Marques assistéiert, den bis zum Summer 2017 d'Junioren vun Gréiwemaacher trainéiert huet.