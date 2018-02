E Méindeg war deen 10. Dag vun den olympesche Wanterspiller zu Pyeongchang a Südkorea. Hei gouf et Entscheedungen an 3 Disziplinnen.

Den Havard Lorentzen am direkten Duell mam Ronald Mulder. © afp

Amgouf et eng riseg Iwwerraschung, dat well iwwer d'500 Meter bei den Hären, keen Hollänner et gepackt huet op de Podium ze lafen. Bis heihinner hate si schonns 6 mol Gold gewonnen, e Méindeg hu si Léiergeld bezuelt. Gewonnen huet den Norweger Havard Lorentzen an dat mat Olympia-Rekord. Sëlwer ass fir de Lokalmatador Cha a Bronze goung un de Gao aus China. Den enttäuschte Ronald Mulder muss sech mat der 4. Plaz offannen.Och bei der zweeter Entscheedung vum Dag war et