Leipzig huet an der 13. Minutt virgeluecht mat engem Goal vum Augustin. De Laimer huet him de Ball 5 Meter virum Goal queesch zougespillt. Den Augustin huet en dunn an den ënneschte lénken Eck eragemaach.An der 22. Minutt war et ee Goal vum Chandler fir Frankfurt a scho 6 Minutte huet de Boateng de Match gedréit.An der 2. Halschent war Frankfurt och méi staark wéi d'Gäscht. Leipzig huet zum Schluss zwar alles no vir geheit. Et ass awer beim 2-1 bliwwen.