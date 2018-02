X

Op den Olympesche Wanterspiller huet déi kanadesch Koppel Tessa Virtue a Scott Moir en Dënschdeg de Moien eiser Zäit Gold am Äiskonschtlaf gewonnen.



D'Olympiagewënner vu Vancouver am Joer 2010, hu sech domat als éischt Äiskonschtleefer fënnef Medaile bei Wanterspiller geséchert. Sëlwer goung un déi franséisch Koppel Gabriella Papadakis a Guillaume Cizeron, déi schonn zwee mol Weltmeeschter waren, a Bronze un déi amerikanesch Gesëschterkoppel Maia an Alex Shibutani.







D'USA hu sech als éischt Equipe an der KO-Ronn fir d'Véierelsfinallen am Äishockey qualifizéiert. Den Olympiagewënner vun 1980 huet sech en Dënschdeg de Moien iwwerraschend däitlech zu Pyeongchang mat 5:1 géint d'Slowakei duerchgesat a kritt et e Mëttwoch mat Tschechien ze dinn.



E sloweneschen Äishockeyspiller gouf iwwerdeems positiv op e Medikament fir d'Bronchen getest. Den Ziga Jeglic gouf doropshin provisoresch suspendéiert. Et handelt sech hei ëm den drëtten Doppingfall während dësen Olympesche Wanterspiller.



© afp



Am Biathlon war et en Dënschdeg d'Mixed-Staffel an hei huet et laang Zäit no enger Goldmedail fir Däitschland ausgesinn. Nodeems d'Vanessa Hinz an d'Laura Dahlmeier eng Avance vu ronn 30 Sekonnen erausgefuer haten, huet den Erik Lesser iwwerholl an och hie konnt déi éischt Plaz nach verdeedegen. Als Schlussleefer war et dunn um Arnd Peiffer, ma deen huet misse géint de Martin Fourcade am franséischen Dress untrieden an den Dominator vun der lafender Saison war einfach net ze schloen an esou geet Gold un déi franséisch Staffel mam Marie Dorin/Habert, mam Anais Bescond, mam Simon Desthieux a mam Martin Fourcade. Selwer goung um Enn un Norwegen mat engem staarken Johannes Thingnes Bo an Emil Hegle Svendsen. Eng iwwerraschend Bronzemedail gouf et fir déi italienesch Staffel mam Laura Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer a Markus Windisch.



© afp



Wann et am Biathlon net geklappt huet, esou huet Däitschland an der Nordescher Kombinatioun awer komplett dominéiert, well hei gewanne si Gold, Sëlwer a Bronze. D'Entscheedung ass hei am Sprint gefall, well déi dräi däitsch nordesch Kombinéierer waren um Enn innerhalb vun 0,8 Sekonnen, dat nom Schisprange vun der grousser Schanz an 10 Kilometer Schilaanglaf. Um Enn wënnt de Johannes Rydzek mat 0,4 Sekonne Virsprong op de Fabian Riessle an 0,8 Sekonne Virsprong op den Eric Frenzel.



Am Freestyle-Skiing gouf et an der Halfpipe-Disziplin bei den Damme Gold fir d'Kanadierin Cassie Sharp. Si séchert sech d'Plaz ganz uewen um Pdoium virum Marie Martinod aus Frankräich an dem Brita Sigourney aus den USA.