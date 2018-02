D'Amicale Steesel an den Dammentrainer Jérome Altmann gi getrennte Weeër.

Trainerwiessel am Dammebasket

© pressphoto Archiv

De Veräi steet wuel op der éischter Plaz am Championnat an och an der Coupe Finale, ma d'Chemie tëscht béide Parteie soll net méi gestemmt hunn.

D'Spillerinne Liz Schmitz an Erika Morrow iwwerhuelen de Poste vum Jérome Altmann.