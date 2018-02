© AFP

FC Chelsea - FC Barcelona

Chelsea-Barcelona: 1:0 Willian (65') (20.02.2018) Mat engem Schoss aus der Distanz konnt de Willian den 1:0 fir d'Chelsea markéieren.

Chelsea-Barcelona: 1:1 Messi (75') (20.02.2018) Eng Feelpass vun der Verteidegung vun Chelsea leet dem Messi säin Gol an.

Champions League: Resumé Bayern-Besiktas (20.02.2018) Eng fréi rout Kaart huet de Bayern an d'Kaarte gespillt, déi sech dono doheem mat 5:0 géint d'Tierke konnten duerchsetzen.

An den éischte 45 Minutte gouf sech näischt geschenkt. Béid Equippe hu probéiert, duerch e fréie Gol en Avantage ze kréien. Eng éischt geféierlech Zeen gouf et no 16 Minutten, ma no enger Flank vum Messi huet de Paulinho knapp laascht de Gol gekäppt. Chelsea huet Barca vill spille gelooss an ëmmer nees probéiert, hire Gol ze markéieren. Geféierlech goufe si zwee Mol iwwer de Willian, deen zwee Mol ausserhalb vum 16 Meter ofgezunn huet, ma an der 33. Minutt just de rietse Potto an an der 41. Minutt de Lénke getraff huet. 2 Minutte méi spéit hat den Hazard nach per Volley iwwer de Gol geschoss. An den éischte 45 Minutte sollt kee Gol falen, esou datt et 0:0 an der Paus stoung.Am Ufank vun der zweeter Hallschent huet Chelsea nees Barcelona d'Feld iwwerlooss a wollt op Konter spillen. Barcelona huet et mat ville Flanke probéiert, ma den 1,99 Meter Mann am Gol vun Chelsea huet alles erofgepléckt. Da no ronn 60 Minutten nees e geféierlechen Ugrëff no engem Corner vun Chelsea. Et war nees e Schoss aus 20 Meter vum Willian, ma dëst Kéier huet dëse Perfekt gepasst a geet knapp laanscht de rietse Potto vum Ter Stegen eran.Barcelona war elo gefuerdert an huet et no Vir probéiert. Ma e katastrofale Feeler vum Alonso huet den 1:1 ageleet. De Spuenier am Déngscht vun Chelsea spillt de Ball kuerz virum 16 Meter queesch, den Iniesta kann d'Pass offänken, huet de Bléck fir de besser positionéierte Messi an den Argentinier markéiert den Ausgläich.Dono hu béid Equippen nach probéiert e Gol fir d'Victoire an esou e Virdeel am Réckmatch erauszespillen. Ma dobäi gouf bal méi Mann, wéi Ball gespillt, an den Onparteieschen aus der Tierkei, dee bis zu der 75. Minutt mat enger Gieler auskoum, huet direkt véier Mol missen an d'Täsch gräifen. Well keng Equipe méi virum Gol Erfolleg hat, huet keen dëse Match fir sech entscheet.No 16 Minutten gouf et eng éischt decisiv Zeen zu München. De Lewandowski hat opgepasst a konnt eng schlecht Pass offänken. Fir hien nach virum 16 Meter ze stoppen, ass de Vida eragegrätscht, ma huet de Ball knapp verpasst a just de Mann gespillt. Well hie leschte Mann war, ass dem Arbitter näischt iwwreg bliwwen, wéi him Rout ze weisen, esou dat d'Bayern vun do un ee Mann méi um Terrain haten. Aus dem Fräistouss aus gudder Positioun konnte si awer näischt maachen. D'Bayern hu probéiert hu méi aus der Situatioun gemaach, koume schonn no 26. Minutten op 7:1 Golschëss an 69 Prozent Ballbesëtz. Den éischte Gol sollt awer eréischt an der 43. Minutt falen, wéi de Ball e bësse mat Chance dem Muller virun d'Féiss fält an hien aus 3 Meter dem Fabri am Gol keng Chance gelooss huet.Kuerz no der Paus konnten d'Bayern dann op 2:0 erhéijen, de Lewandowski gouf an d'Déift geschéckt, leet de Ball an d'Mëtt op de Coman of an de Fransous placéiert de Ball sécher an den Eck. No 65 Minutten dann eng gutt Aktioun vum Kimmich, dee quasi op der Grondlinn tëscht 16 Meter an Aus den Iwwerbléck behält an de Müller am 5 Meter Raum um kuerze Potto fënnt: 3:0. An der 78. Minutt du konnt de Fabri e Ball vum Hummels ofwieren, mat dat genau virun d'Féiss vum Lewandowski, dee sech esou eng Chance net entgoe léist. Um 5:0 waren du Muller a Lewandowski bedeelegt. De Robben schéckt de Muller an d'Déift, dee passt op, leet de Ball op den zweete Potto, wou de polneschen Nationalspiller nach just de Ball an d'Netz muss bréngen. Dëst sollt dann och de leschte Gol vun der Partie sinn, déi d'Bayern dominéiert hunn an esou scho bal mat zwee Féiss an der nächster Ronn stinn.