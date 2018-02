144 dovunner waren net annoncéiert, während enger Competitioun, de Rescht gouf ausserhalb vu Competitiounen duerchgefouert.

190 Analyse waren negativ a 5 Analysen, vu 4 Sportler si positiv op verbuede Substanzen ausgefall. Et waren dat de Panagiotis Andreadis e griichesche Liichtathlet op engem Indoor-Meeting an der Coque, d'Alexandra Williams eng Basket-Spillerin vu Steesel an der Coupe-Finale an de Gewënner vun der Flèche du Sud am Cyclissem, de Matija Kvasina.



Beim Emmanuel Françoise, e Futtballist vun der Fola, war d'Alad awer an Appel gaang géint de Conseil de discipline, deen awer als net recevabel consideréiert gouf.





Dopping Bilan vun der Alad / Reportage Frank Elsen