Manchester United ass e Mëttwoch den Owend mat engem bloen Aen dervu komm, dat well Sevilla iwwert déi ganz Partie einfach déi besser Equipe war. Um Enn ass et awer glécklecherweis fir Manchester beim 0:0 bliwwen, esou dass si am Retourmatch doheem am Old Trafford nach all d'Méiglechkeeten hunn.Tëscht Roum an Donezk war et och eng enk Affär an hei war d'Partie éischter an zwee gedeelt. Roum war an der éischter Hallschent déi besser Equipe a konnt och a Féierung goen. No der Paus war et awer d'Equipe vun Donezk, déi besser an der Partie war a si konnten de Match dunn och dréinen a wannen um Enn mat 2:1 géint Roum.

Manchester kënnt zu Sevilla mat bloem Aen dovun

D'Gäscht aus England hu sech e Mëttwoch den Owend an der éischter Hallschent ganz ganz schwéier gedoen géint eng iwwerraschend staark Equipe vu Sevilla, déi an den éischte 45 Minutten hei richteg opgedréint huet. Ma et war awer och fir Sevilla ang Hallschent vun de verpasste Chancen, well si haten direkt e puer mol d'Méiglechkeet, fir ze markéieren. Dës hu si awer net genotzt, dat well awer och ee staarken David de Gea tëscht de Pottoe bei Manchester stoung. Kuerz virun der Paus hat Sevilla esouguer nach zwou déck Chancen, fir kuerz virun der Paus a Féierung ze goen. An der 45. Minutt war et den N'Zonzi, deegekäppt hat, mee den de Gea huet mat engem ganz flotte Reflex de Ball nach deviéiert. An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit vun der 1. Hallschent huet de Banega de Ball mat vill Gefill an d'Mëtt geflankt, hei huet awer déi Kéier de Muriel sech dem de Gea misse geschloe ginn.An der zweeter Hallschent war net immens vill lass an der Partie. Sevilla war zwar nach ëmmer déi besser Equipe an hat och nach ëmmer déi besser Chancen, ma aus dësen hu si net vill gemaach a Manchester hat einfach keng Iddi am Spillopbau an am Spill no vir. Sevilla hat nach zweemol eng gutt Chance per Kappball, ma eng Kéier huet de Lenglet net genuch Kraaft hannert säi Kappball bruecht an déi aner Kéier huet et un der Präzisioun gefeelt. Esou ass dës Partie um Enn mat engem 0:0 op en Enn gaangen an dat ass fir Manchester ee glécklecht Resultat, wat se virun allem dem David de Geo ze gutt schreiwe kënnen, deen d'Englänner iwwert de ganze Match gedroen huet.

Donezk dréint Partie géint Sevilla a wënnt 2:1

An der Ukrain hunn d'Spectateuren eng flott éischt Hallschent gesinn, dat well béid Formatiounen hei vun Ufank u gewisen hunn, dass si gewanne wëllen. Et waren awer d'Gäscht aus der italienesch Haaptstad, déi déi besser Chancen op hirem Kont haten, ma laang Zäit huet et un der néideger Konsequenz gefeelt. Esou awer net an der 41. Minutt, well hei si si a Féierung gaangen. Den Edin Dzeko huet de Ball perfekt an d'Schnëttstell vun der Defense gespillt, wou hien den Cengiz Ünder fonnt huet, deen de Ball staark matgeholl huet an aus ronn 8 Meter geschoss huet. De Pyatov am Gol vun Donezk war wuel nach um Ball drun, konnt en awer net méi entscheedend deviéieren.Nom Säitewiessel war Donezk du méi aktiv an huet drockvoll no vir gespillt. D'Equipe aus der Ukrain ass och belount gi fir hiert Engagement, dat an der 52. Minutt. Hei konnt de Facundo Ferreyra nämlech ausgläichen. De Rakytski hat ee wäite Ball op de Ferreyra geschloen, deen de Manolas einfach stoe gelooss huet an de Ball am rietsen Eck ënnerbruecht huet.Nom Ausgläich huet Donezk du gedréckt an huet et de Réimer schwéier gemaach, fir Rou an d'Spill ze bréngen. An der 69. Minutt war et du kuerz virum Strofraum ee Foul vum Strootman um Marlos. Esou war ee Fräistouss aus ronn 20 Meter a gudder Positioun an de Fred huet sech dat nämmlecht geduecht an hien huet de Ball wonnerschéin ënnert d'Lat gehummert an huet d'Haushären esou eng 1. Kéier a Féierung bruecht. Bei dësem Stand ass et dunn och bis zum Schluss bliwwen an et kann ee schlussendlech och vun engem gerechte Resultat schwätzen.