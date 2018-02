Den Henrik Kristoffersen loung no der 1. Laf a Féierung, ass am 2. awer ausgescheet. Fir de Marcel Hirscher war et den Out an der 1. Manche.

Op den olympesche Wanterspiller zu Pyeongchang war an der Nuecht vun e Mëttwoch op en Donneschdeg den zweeten a leschten Optrëtt vum Matthieu Osch. De Lëtzebuerger Schifuerer, deen am Riseslalom den 62. gouf, hat am Slalom keng Chance an ass direkt an der éischter Manche ausgescheet.





De Matthieu Osch erkläert säi Laf am Slalom



Den Andre Myhrer ass mat 35 Joer iwwregens den eelste Slalom-Olympiagewënner an der Geschicht.

Kee gudden Dag hat och ee vun de grousse Favoritten de Marcel Hirscher erwëscht. Den Éisträicher, deen am Riseslalom an an der Kombinatioun scho Gold gewonnen huet, ass während der 1. Manche no nëmmen 22 Sekonnen ausgescheet. Zanter zwee Joer ass dem Hirscher dat net méi geschitt.D'Medailen hunn dunn anerer ënnert sech ausgemaach. No der éischter Manche loung den Norweger Henrik Kristoffersen mat engem Virsprong vun 21 Honnertstel op de Schwed Andre Myhrer a Féierung. Drëtte war de Fransous Victor Muffat-Jeandet op 62 Honnertstel.An der zweeter Manche gouf d'Resultat nach eng Kéier op d'Kopp gehäit. Um Enn gewënnt de Schwedd'Goldmedail. Sëlwer geet un de Schwäizer Ramon Zenhäusern, hien ass vun der 9. op déi 2. Plaz an der zweeter Manche no vir gefuer. Bronz séchert sech den Éisträicher Michael Matt, deen no der 1. Manche nach den 12. war. Den Henrik Kristoffersen ass kuerz nom Start an der 2. Manche ausgescheet.Am Ganze waren 108 Athleten um Depart, 52 sinn der an den zweete Laf komm an do goufen der 43 klasséiert.An deram Schi Alpin huet sech d'Schwäizerind'Goldmedail geséchert. Sëlwer geet un d'Mikaela Shiffrin. D'Amerikanerin hat e Réckstand vun 97 Honnertstel. Bronz war fir d'Schwäizerin Wendy Holdener op 1,44 Sekonnen. D'Lindsey Vonn loung no der Descente nach a Féierung, ass allerdéngs am Slalom fréi ausgescheet.Ambei den Dammen huet sech d'd'Goldmedail geséchert. Si konnt sech an der Finall mat 3:2 no Penalty-Schéissen géint Kanada behaapt.An dergouf et nees eng Kéier eng Goldmedail fir. D'Staffel konnt sech mat engem Virsprong vun 52 Sekonnen op Norwegen d'Victoire sécheren. Um Podium stoung nach Éisterräich op 1 Minutt a 7 Sekonnen.Amhuet bei den Dammen an der Kompetitioun Big Air d'Gold gewonnen. D'Éisterräicherin huet sech virun der Amerikanerin Jamie Anderson an der Australierin Zoi Sadowski-Synnott duerchgesat.Amwar an der Halfpipe den Amerikanerde Beschten. Um Podium stoungen nach den Amerikaner Alex Ferreira an den Australier Nico Porteous.Ambei den Hären huet de Chinesiwwer 500 Meter gewonnen. D'Éireplaze ware fir déi zwee Südkoreaner Daeheon Hwang an Hyojun Lim. Iwwerbei den Damme war d'Hollännerindéi Bescht. Sëlwer war fir d'Kim Boutin aus Kanada a Bronz huet d'Italienerin Arianna Fontana gewonnen. An derhuetGold gewonnen, dat viru China a Kanada.