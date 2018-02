14 Punkte Réckstand - do hat ee sech virum Match sécherlech méi erwaart ... well am Fong hat ee jo wanne wëllen.



Eng knapp 1000 Leit waren an der Coque fir de Match am Kader vun der Pre-Qualifikatioun fir d’Europameeschterschaft am Joer 2021 am Basket live ze erliewen.



Si hunn dem Tom Schumacher säin leschte Match fir Lëtzebuerg gesinn: A sengem 53. Lännermatch war den Diddelenger dann och dee beschte Scorer fir seng Ekipp. Kuerz viru Schluss gouf en ausgewiesselt a krut och Standing Ovations fir säin Asaz. Hien zitt elo e Schlussstréch ënnert seng Nationalequipe-Carrière.







Trotzdeem ass an der Coque keng richteg Begeeschterung opkomm, well Lëtzebuerg direkt deen éischte Véierel an de Sand gesat a mat 8 op 26 verluer hat: 18 Punkte Réckstand also direkt!



D'Formatioun vum Ken Diederich huet an den éischten 10 Minutte guer net an de Match fonnt, hat ze vill Respekt virum Géigner, dee konnt ouni grouss Géigewier Kierf markéieren.



Am zweete Véierel huet d'Lëtzebuerger Basketnationalequipe besser an d'Partie fonnt an et konnt een de Réckstand bis d'Paus op 34:44 verkierzen. De Ball ass bei de Lëtzebuerger elo besser gedréint, de Kuerf gouf endlech getraff an d'Defense hat d'Zyprer besser am Grëff.





No der Paus erëm dat nämmlecht Bild, wéi am Ufank vum Match. D'Zyprer si mat engem 9:0 gestart a konnte bis déi 23. Minutt de Virsprong nees op 19 Punkten ausbauen. D'Lëtzebuerger hu liichtfankeg de Ball verluer, de Kuerf net méi getraff an och d'Defense war quasi net existent. Zypern huet et ëmmer nees fäerdegbruecht, vu baussen ze markéieren, a konnt duerch Dräier de Virsprong liicht ausbauen.De Géigner war phaseweis komplett iwwerleeën. Nom drëtte Véierel louchen d'Lëtzebuerger mat 40:58 hannen.Um Enn ass d'Victoire vun Zypern absolut verdéngt, et war net den Dag vun de Lëtzebuerger, déi net genuch Fortune haten a plazeweis och Bëss a Leidenschaft vermësse gelooss hunn.D'Equipe vum Trainer Ken Diderich hat einfach net dee beschten dag erwëscht an de Géigner war ze gutt organiséiert, virun allem an der Defense.