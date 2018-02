Lyon wënnt 1:0 bei Villareal an ass weider. © AFP

En Donneschdeg den Owend goufen an der Europa League d'Retourmatcher vun de 1/16-Finalle gespillt. An do hu sech verschidden Ekippen nawell vill méi schwéier gedoen ewéi erwaart ...Eng Partie war awer ewell e Mëttwoch:Do hat sechdoheem 1:0 géint Roude Stär Belgrad gewonnen a sech qualifizéiert, well den Aller war 0:0 ausgaangen.Et bloufen also 15 Partien um Donneschdeg ze spillen.Den Optakt huet umde Matchgéint Nice gemaach an och do konnt déi Moskauer Ekipp d'Iwwerhand behale mat 1:0. Schonn zu Nice hate sech d'Moskowitter duerchgesat an zwar mat 3:2, esou datt d'Lokomotiv souverän an der Aachtelsfinall steet.8 Partië goufe du géintugepaff:Besonnesch spannend huet etgemaach. Si hate jo d'Konschtstéck fäerdegbruecht, zu Neapel mat 3:1 ze wannen. Am Retourmatch huet sech den SSC awer revanchéiert a konnt sech 2:0 zu Leipzig imposéieren. Ma well se een Auswäertsgol méi geschoss haten, hu sech awer d'Leipziger qualifizéiert.D'Réimer vuhunn et besser gemaach wéi d'Neapolitaner: Si, déi jo den Aller bei Bukarest 0:1 verluer haten, hunn déi Kéier awer näischt ubrenne gelooss an den FCSB 5:1 ofzerwéiert, esou datt och Lazio eng Ronn weider ass.Terminus dogéint fir AEK Athen: No engem 1:1 doheem géintgoung en 0:0 zu Kiew net duer. D'Ukrainer sinn also opgrond vum Auswäertsgol weider.Weider ass och. D'0:1-Defaite am Aller bei Celtic gouf duerch eng 3:0-Victoire am Retourmatch aneantisséiert.aus Tschechien huet doheem 2:0 géint Partisan Belgrad gewonnen a steet nom 1:1 am Allermatch och an der Ronn vun de leschte 16.Keng Problemer, sech ze behaapten, hat de: Nom 1:3 zu Astana ass doheem en 3:3 duergaange fir weiderzekommen.Ochass weider: Nom 4:1 zu Kopenhagen gouf och de Retourmatch gewonnen, wann och méi knapp, ma 1:0.An ochass weider: 3:1 am Aller an 1:0 am Retour géint Villareal a Spuenien.Déi lescht 6 Partië sinn um 21.05 Auer ugaangen:An alt nees huet deen däitsche Vertrieder et spannend gemaach:, déi doheem 3:2 géint Atalanta Bergamo gewonnen haten, louchen an Italien laang 0:1 zeréck, éier deen erléisenden Auswäertsgol kuerz viru Schluss gefall ass. An der 11. hat de Brasilianer Rafael Toloi fir Bergamo getraff, eréischt an der 83. konnt de Schmelzer egaliséieren, nodeem de Golkipper e Schoss vum Reus net richteg festhale konnt. Deen 1:1 geet de Borussen duer, fir am Total 4:3 ze wannen a weider ze sinn.Braga konnt doheemzwar mat 1:0 klappen, mat dat goung awer net duer, fir den 0:3-Ecart aus dem Aller opzehuelen, esou datt Olympique weider ass.huet sech doheem zerguttstert géint Östersund blaméiert: D'Ekipp vum Arsène Wenger verléiert 1:2, ass awer weider, den 3:0-Virsprong aus dem Aller war genuch Polster ...Ochass weider: No enger 3:0-Victoire am Aller bei Ludogorets konnt den AC och doheem wannen an zwar mat 1:0.Gewonnen a sech domat qualifizéiert huet och, déi doheem en 2.1 géint Real Sociedad erkämpft hunn. Am Aller war 2:2 gedeelt ginn.An da konnt sech och nachqualifizéieren: Bei Spartak Moskau hat een 3:1 gewonnen, dofir konnt ee sech doheem de Luxus erlaben, 1:2 ze verléieren an nawell an der Ronn vun de leschte 16 ze stoen.Bei deem Match huet ee Polizist säi Liewe gelooss, wéi sech Fans dernieft beholl hunn. Déi genee Ëmstänn sinn nach net gewosst, lokal Medien hate vun engem Häerzinfarkt rieds.An där stinn also, am Iwwerbléck: