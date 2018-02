3 russesch Veräiner hunn et jo an d'Ronn vun de leschte 16 gepackt. Ausserdeem 2 däitscher, 2 franséischer, 2 italienescher, 2 spuenescher an dann nach jeeweils eng Ekipp aus England, Portugal, Éisträich, Tschechien an der Ukrain.Vun dëser Ronn u konnten och Vertrieder aus identesche Länner géintenee falen, et gouf just eng Restriktioun an zwar sollt den ukrainesche Vertrieder Kiew net géint e russesche geloust ginn - wéinst den Tensiounen tëscht den zwee Länner.Kiew kann also héchstens an der Finall op Spartak oder ZSKA Moskau respektiv op Zenit Sankt Petersbuerg falen.Bis zu der Finall de 16. Mee zu Lyon ass et awer nach vill all Ekipp e wäite Wee.Hei déi 8 Véierelsfinallen op ee Bléck:Gespillt gëtt den 8. an de 15. Mäerz.